Gobernador Ricardo Gallardo inicia entrega de apoyos escolares 2026 en Soledad

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha en Soledad de Graciano Sánchez el programa “Regreso a Clases” 2026, con una inversión superior a 17 millones 533 mil pesos para beneficiar a 34 mil alumnas y alumnos de educación básica mediante la entrega gratuita de zapatos, mochilas y útiles escolares, lo que representa un apoyo directo a la economía de las familias.

Durante el arranque estuvo presente el Presidente Municipal Juan Manuel Navarro y junto al Gobernador dieron inicio a este programa en la colonia Santo Tomás 2, y en donde el Mandatario Estatal destacó que este programa se complementa con el Seguro al Estudiante, que brinda atención médica a las y los alumnos en caso de sufrir algún accidente dentro de los planteles educativos o durante sus traslados.

Ricardo Gallardo informó que la entrega llegará a estudiantes de educación básica de los 59 municipios, con el objetivo de que cuenten desde el inicio del próximo ciclo escolar con las herramientas necesarias para continuar su formación académica en mejores condiciones y avanzar hacia una educación sin límites.

Cada paquete incluye mochila, calzado escolar, libretas profesionales de 100 hojas, lápiz, bicolor, bolígrafos, sacapuntas, goma, tijeras, lápiz adhesivo, juego geométrico, diccionario de la lengua española, colores y estuche para lápices. El Gobernador señaló que estos apoyos reducen los gastos del regreso a clases y permiten que las familias destinen sus recursos a otras necesidades prioritarias.

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FGR