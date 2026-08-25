Cine Mitote en Puebla celebra talento joven con cortometrajes

El municipio de San Andrés Cholula se convirtió en el punto de encuentro para jóvenes cineastas de todo México.

San Andrés Cholula, Puebla, fue sede del primer Festival de Cine Mitote, un evento que reunió a jóvenes realizadores de todo México. Celebrado los días 21 y 22 de agosto, el festival exhibió más de 250 cortometrajes, consolidándose como una nueva plataforma para el talento audiovisual nacional y un espacio clave para nuevas voces.

Diseñado por y para estudiantes universitarios, el Mitote tuvo como objetivo principal abrir un espacio de exhibición y reconocimiento para la cinematografía mexicana emergente. Las propuestas abarcaron ficción, animación, documental y cine experimental, reflejando la diversidad creativa del país.

Las actividades se desarrollaron en el Teatro Cholula Ciudad Sagrada y el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Tras una convocatoria de tres meses que recibió más de 250 trabajos, un comité de selección eligió 52 proyectos para la competencia oficial.

El programa incluyó al director Pierre Saint-Martin, quien compartió su experiencia en la industria. Su ponencia ofreció una perspectiva valiosa para los jóvenes, considerando el éxito de su película “No nos moverán”, nominada en los Premios Ariel. Además de las proyecciones, el festival facilitó el intercambio de ideas y la creación de vínculos entre cineastas de distintas regiones, fortaleciendo el cine independiente en México.

Un distinguido comité de especialistas en cine y arte de universidades poblanas, incluyendo a Karla Lucía Paquini, Juan Carlos Reyes, Regina Ríos, Ana Patricia Ventura y Enrique Delfín, evaluó las obras. Los galardones fueron para “No prendas la luz” (Mejor Cortometraje de Animación), “La Pecera” (Mejor Cortometraje de Ficción), “Fantasmas” (Mejor Cortometraje Experimental) y “Aquí nadie sabe quién fui” (Mejor Cortometraje Documental).

Con este exitoso debut, el Festival de Cine Mitote se posiciona como una prometedora plataforma para los nuevos realizadores mexicanos. Su apuesta es clara: consolidarse como un referente para proyectos cinematográficos independientes que buscan visibilidad en el panorama cultural y artístico nacional.

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JVR