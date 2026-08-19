Puebla transforma vialidades y caminos con maquinaria propia del estado

El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó los avances de la estrategia de infraestructura en la Ciudad de México.

Miles de familias poblanas ven cómo sus calles y caminos se transforman gracias a una ambiciosa estrategia de infraestructura impulsada por el Gobierno del Estado. Con maquinaria propia y una inversión significativa, se rehabilitan vialidades clave para mejorar la conectividad y la calidad de vida en comunidades urbanas y rurales de Puebla.

Esta iniciativa ya concluyó la intervención en 146 kilómetros de vialidades en 2025, equivalentes a unas 5 mil calles. La meta para 2026 es aún más ambiciosa: intervenir 100 vialidades adicionales, sumando 412 kilómetros de trabajos en 31 municipios, agilizando el acceso a servicios esenciales, comercio local y atención médica.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, en conferencia desde la Ciudad de México, destacó que esta estrategia responde directamente a las necesidades de la población. “La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal nos permite atender con mayor eficacia las necesidades de infraestructura, bienestar y desarrollo”, afirmó.

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Para lograrlo, el estado opera con 13 trenes de pavimentación y 14 módulos de maquinaria de terracería. El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que estos equipos son fundamentales para recuperar la conectividad en la zona metropolitana y el interior del estado.

La colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) es un pilar crucial. En 2026, Pemex donó a Puebla 12 mil toneladas de cemento asfáltico AC-20, además de 500 mil litros de gasolina y diésel. Con la adquisición estatal de 24 mil toneladas adicionales, se asegura un total de 36 mil toneladas para el abasto.

Los trabajos de terracería también muestran avances significativos. En 2025, se realizaron 106 acciones en 68 municipios, beneficiando a 1.3 millones de habitantes, incluyendo 224 kilómetros de mantenimiento de caminos rurales y desazolve. Para 2026, las acciones de terracería ya suman 163, impactando a 3.3 millones de poblanos.

El titular de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, destacó la operación de los módulos de maquinaria en Puebla. ı Foto: Especial.

La maquinaria propia ha demostrado ser vital en emergencias. Durante la contingencia por el huracán Jerry, se distribuyeron 1.08 millones de litros de agua. En una emergencia reciente en octubre, 112 equipos respondieron en solo nueve horas, removiendo 62 mil 457 metros cúbicos de escombro y liberando 135 tramos carreteros.

Obras concretas como la rehabilitación de avenidas en la capital, la modernización de la carretera federal San Hipólito-Xalapa en Acatzingo, y el encauzamiento de ríos en Xicotepec, benefician directamente a miles de habitantes, mejorando la movilidad y previniendo riesgos.

El secretario Contreras de los Santos enfatizó que esta capacidad de respuesta con maquinaria propia permite un “gobierno de territorio, cercano a las familias”. El Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de mantener una infraestructura funcional, segura y productiva, mejorando la movilidad y elevando el bienestar de todos los poblanos.

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JVR