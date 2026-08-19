Tamaulipas registra baja histórica de delincuencia en julio 2026

Los habitantes de Tamaulipas experimentaron en julio de 2026 el mes más seguro de la última década, con una significativa reducción en la incidencia delictiva. Este logro se traduce en una mayor tranquilidad para las familias, al registrarse las cifras más bajas en delitos de alto impacto como homicidio doloso, robo de vehículo y robo a casa habitación desde enero de 2015.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas se posicionó en julio por debajo de la media nacional en incidencia delictiva, ubicándose entre las diez entidades con menores índices. Este descenso es notable, especialmente en delitos que afectan directamente el patrimonio y la vida de los ciudadanos.

Estos resultados son fruto del trabajo coordinado y permanente de la Mesa de Paz, una iniciativa diaria presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya. La estrategia de seguridad implementada ha demostrado su efectividad al generar un impacto directo en la disminución de la criminalidad en la entidad.

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Tamaulipas alcanza mínimos históricos en delitos durante julio de 2026 ı Foto: Especial

Willy Zúñiga Castillo, Secretario Ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, destacó la importancia de esta labor conjunta.

“La reducción sostenida de los principales delitos demuestra que la coordinación institucional está generando resultados concretos y nos obliga a mantener y fortalecer las acciones para seguir mejorando las condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias tamaulipecas”, afirmó el funcionario.

La entidad se ubicó en el lugar número siete a nivel nacional en homicidio doloso durante julio. Además, figuró entre las cinco entidades con menor incidencia en robo a transeúnte y se posicionó dentro de las diez con menor incidencia en extorsión y robo de vehículo, delitos que suelen generar gran alarma social.

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Esta tendencia favorable en materia de seguridad refrenda el compromiso de las instituciones de seguridad pública en Tamaulipas. La meta es mantener la coordinación y fortalecer las acciones preventivas y de atención para consolidar un entorno más seguro para todos sus habitantes.

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