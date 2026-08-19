Tamaulipas estima llegada de 4.3 millones en este verano

A unos días del término de la temporada vacacional, Tamaulipas prevé cerrar el periodo de verano con la llegada de 4.5 millones de visitantes, una meta altamente posible si se considera que, hasta el momento, han llegado 2.5 millones de personas a la entidad, lo que significó un incremento de 23 por ciento en comparación con el año anterior, señaló la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal.

Benjamín Hernández Rodríguez, titular de esa dependencia, señaló que sólo al sur de la entidad, que comprende los municipios de Tampico, Altamira y Madero, han llegado alrededor de 1.7 millones de personas y se espera que en los próximos días arriben más visitantes.

EL DATO: EN NOVIEMBRE, el recinto de la Expo Tampico será sede del Encuentro Nacional de los Pueblos Mágicos. Se esperan confe rencias y un pabellón gastronómico.

“Todavía nos faltan días para que cierre el periodo vacacional y vamos por ahí, en este periodo vacacional, 23 por ciento más que el año pasado. Queremos llegar a 4.3 millones de visitantes en el periodo vacacional de verano. Ahora van 2.5 millones. Al sur le han llegado 1.7 millones, que serían Tampico, Altamira Madero”, aseguró en entrevista con La Razón, tras la presentación de la agenda turística de Tampico para 2026 y 2027.

El incremento en la llegada de visitantes es por el trabajo que ha realizado el gobierno estatal, en especial, con la implementación de operativos de seguridad, Hernández Rodríguez dijo que, las personas ahora tienen una percepción distinta de la entidad y en ese sentido, actualmente, Tamaulipas es seguro para vacacionar y para realizar turismo carretero.

En específico se ha reforzado la seguridad en temporadas vacacionales con operativos durante Semana Santa, en el verano; el funcionario consideró que las acciones que realiza el gobierno estatal son importantes para ofrecer garantías a los turistas que visitan Tamaulipas.

“Tenemos en todos los periodos vacacionales, operativos donde participan más de cinco mil elementos que resguardan a todos los turistas: entre salvavidas, Ángeles Verdes, seguridad pública y elementos de la Cruz Roja (…) Creo que hasta ahora estamos haciendo un muy buen trabajo, porque hemos tenido saldos blancos”, puntualizó.

Y es gracias a que la inseguridad ha ido a la baja, que se ha incrementando la llegada de visitantes de otras entidades, pero en especial de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, “la verdad que se van muy sorprendidos de lo que ven, y de lo que pueden vivir”.

Respecto a la agenda turística 2026-2027 de Tampico sostuvo que es una oferta diversa: se realizará el festival Tampico Jazz Fest y el festival de Xantolo o el Carnaval en febrero; además, combina eventos deportivos con los atractivos arquitectónicos del municipio tamaulipeco y suma lugares como la Laguna del Carpintero, Canal de la Cortadura, museos, rutas gastronómicas y de playa.

“Sabemos que el turismo tiene la capacidad de movilizar personas, generar beneficios para toda una cadena económica, hoteles, restaurantes, comercios, transportes y prestadores de servicios, pero también tiene un enorme valor social y ésa es precisamente la visión que impulsa el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado de Tamaulipas, quien ha establecido un modelo humanista en el que el turismo debe generar bienestar y oportunidades para nuestra gente”, puntualizó.