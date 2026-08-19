Tere Jiménez y Martí Batres suman esfuerzos para fortalecer la atención del ISSSTE en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez sostuvo un encuentro de trabajo clave para elevar la calidad en la atención de los derechohabientes.

Miles de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Aguascalientes verán fortalecida su atención médica. Esto se da tras una reunión clave entre la gobernadora Tere Jiménez y el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, para establecer acciones que mejoren los servicios de salud en la entidad. El encuentro busca ampliar la cobertura y optimizar la capacidad de respuesta del ISSSTE, ofreciendo servicios más completos y accesibles a las familias trabajadoras y jubiladas.

Durante la sesión de trabajo, se discutieron estrategias concretas para robustecer la infraestructura y los programas de salud del instituto. El objetivo es asegurar que los ciudadanos cuenten con un sistema público más eficiente y cercano a sus necesidades, desde la optimización de citas hasta la disponibilidad de especialistas y medicamentos.

La gobernadora Tere Jiménez enfatizó la importancia de una coordinación permanente con el Gobierno de México. “Es fundamental impulsar proyectos que respondan al crecimiento de Aguascalientes y permitan mejorar la atención médica”, afirmó, destacando que la colaboración interinstitucional es clave para el bienestar de la población.

Esta mañana sostuve una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, con quien dialogamos sobre los programas encaminados a fortalecer la atención que brinda el ISSSTE… pic.twitter.com/yK0oMFLWvj — Tere Jiménez (@TereJimenezE) August 19, 2026

El fortalecimiento del ISSSTE en Aguascalientes representa un avance significativo en el contexto nacional, donde el acceso a servicios de salud de calidad es una demanda constante. Cada mejora local contribuye a la solidez del sistema de seguridad social que atiende a millones de mexicanos.

El director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, revisó los proyectos prioritarios para el estado de Aguascalientes. ı Foto: Especial.

Esta colaboración entre el gobierno estatal y la dirección del ISSSTE no solo aborda desafíos actuales, sino que proyecta una expansión de la capacidad de servicio. Esto impactará positivamente en la calidad de vida de los derechohabientes, garantizando una atención más integral.

La gobernadora Jiménez refrendó su disposición de seguir sumando esfuerzos con el ISSSTE para concretar proyectos que ofrezcan servicios médicos más completos y accesibles. Este compromiso mutuo es esencial para que las familias de Aguascalientes tengan la certeza de contar con un respaldo médico sólido.

El ISSSTE, con más de seis décadas de historia en México, es pilar fundamental en la provisión de seguridad social y salud a los trabajadores del Estado y sus familias. Iniciativas como esta en Aguascalientes refuerzan su misión de adaptarse y evolucionar para satisfacer las demandas de una sociedad dinámica.

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JVR