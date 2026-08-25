Nuevo León lidera indicadores sociales; reduce pobreza y mejora salud

Las cifras dadas a conocer en el Palacio de Gobierno de Monterrey posicionan a la entidad a la vanguardia social de México.

Las familias de Nuevo León experimentan una mejora significativa en su calidad de vida, al posicionarse el estado como líder nacional en indicadores sociales. La entidad ha logrado una reducción histórica de la pobreza, ampliando el acceso a servicios de salud y fortaleciendo la educación para miles de ciudadanos. Estos avances consolidan a Nuevo León como un referente en bienestar social en México.

La pobreza extrema en Nuevo León disminuyó drásticamente del 2% al 0.5%, beneficiando a 94 mil personas que salieron de esta condición. La pobreza general también bajó del 25% al 10%, impulsando un crecimiento notable de la clase media en la región.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que “Nuevo León, además de ser primer lugar en riqueza, también somos primer lugar en lo social”, durante la emisión de Nuevo León Informa. Subrayó el compromiso de su administración para construir un “piso parejo para todos”.

En materia de salud, el 93% de los neoleoneses cuenta con cobertura, colocando al estado en la cima de indicadores de acceso a servicios médicos y esperanza de vida. Este logro se complementa con avances en vivienda, donde el 98.1% de la población ya tiene acceso a servicios básicos.

La educación también muestra un progreso notable con las escuelas de tiempo completo, que ofrecen jornadas de ocho horas con actividades extracurriculares y apoyos como uniformes y alimentación. La Universidad Ciudadana, por su parte, multiplicó su matrícula de 3 mil a 30 mil estudiantes, proyectando incluso programas de doctorado en línea.

El gobernador Samuel García Sepúlveda presentó los resultados de los programas comunitarios durante la emisión de Nuevo León Informa. ı Foto: Especial.

El estado también ha fortalecido la atención a niñas, niños y adolescentes con autismo y otras condiciones de neurodivergencia. “El Estado ya empieza a poner salón especial o maestro sombra”, afirmó el Gobernador, con la meta de llegar a 80 mil registrados y diagnosticados este año.

Programas como “Ayudamos” han sido clave, entregando alimentos a 553 mil personas a través de “Hambre Cero”. Además, 106 mil mujeres reciben apoyos económicos y de transporte, y 16 mil personas con discapacidad se benefician de programas de asistencia.

Estos resultados, presentados por el Gobernador García Sepúlveda en el Palacio de Gobierno de Monterrey, reflejan una política pública enfocada en generar igualdad y oportunidades para todos.

Como parte de esta visión de desarrollo integral, se anunció la transformación del antiguo Penal del Topo Chico en un museo dentro del Parque Libertad, un espacio cultural y recreativo para todas las edades. Con estas acciones, Nuevo León busca consolidar un futuro donde “nadie se queda atrás”, reafirmando su liderazgo no solo económico, sino también en el bienestar y desarrollo social de sus habitantes.

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JVR