Jalisco logra triple AAA, lidera finanzas públicas en México

El estado de Jalisco marcó un precedente nacional en materia de gestión hacendaria y finanzas públicas.

Jalisco asegura un futuro con mayor infraestructura y servicios públicos de calidad al consolidar sus finanzas. La entidad se convierte en el primer y único estado de México en obtener tres calificaciones crediticias “AAA” de agencias internacionales, un logro que garantiza estabilidad para las familias jaliscienses. La más reciente distinción fue de HR Ratings, que elevó la calificación de Jalisco de “HR AA+” a “HR AAA” con perspectiva estable el 24 de agosto.

Este es el nivel más alto en la escala nacional, sumándose a las ya obtenidas de Fitch Ratings y PCR Verum. El Gobernador Pablo Lemus Navarro afirmó: “Jalisco es el primer y único estado de la República Mexicana que tiene tres calificaciones triple A, el mejor nivel en finanzas públicas”. Destacó que estas finanzas sanas permiten más obras y mejores servicios.

HR Ratings reconoció factores clave como la reducción del endeudamiento proyectado, el crecimiento de Ingresos de Libre Disposición y los resultados superavitarios. También resaltó el fortalecimiento de la liquidez, impulsado por el dinamismo económico y acciones estratégicas de fiscalización y recaudación.

Al cierre de 2025, la Deuda Neta Ajustada de Jalisco representó un 25 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición, una mejora respecto al 29.7 por ciento de 2024. El estado no ha recurrido a deuda de corto plazo desde 2021. Además, registró un superávit primario del 1.3 por ciento de los Ingresos Totales en 2025, proyectando un promedio del 0.7 por ciento entre 2026 y 2029.

El mandatario estatal compartió su visión personal, señalando su experiencia en finanzas como motor para posicionar a Jalisco con las mejores finanzas públicas del país. Esta máxima calificación no solo valida la gestión actual, sino que proyecta una persp

Jalisco es el primer y único estado del país con tres calificaciones crediticias en nivel AAA en finanzas públicas.



El secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, nos explica los beneficios que representa esta calificación y lo que significa para la solidez financiera de… pic.twitter.com/Iww7kBXl5K — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 25, 2026

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JVR