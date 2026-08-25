Explotan polvorines en La Saucera, Tultepec; descartan víctimas | VIDEO

Explosiones elevaron una columna de humo en Tultepec, Estado de México.

Servicios de emergencia se movilizaron este martes ante explosiones registradas en dos inmuebles dedicados a la elaboración de pirotecnia en La Saucera, municipio de Tultepec, al norte del Estado de México.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de las detonaciones, acompañadas de destellos, que provocaron un incendio y elevaron una columna de humo sobre el cielo de Tultepec.

Personal de Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Estado de México, en coordinación con autoridades municipales, trabajó en el lugar para “controlar la situación y mantener las condiciones de seguridad”.

#explosión en #Tultepec en la zona de #LaSaucera cuerpos de emergencia se acercan al punto, permita el paso de las unidades #Precaución pic.twitter.com/OEsxrGr2rX — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) August 26, 2026

Para sofocar el fuego, Protección Civil pidió a la población evitar la zona y permitir el tránsito de las unidades de emergencia.

Posteriormente, la dependencia mexiquense confirmó que el siniestro no dejó personas lesionadas o fallecidas y que únicamente se registraron afectaciones en aproximadamente 20 metros cuadrados del terreno.

El pasado 2 de agosto, al menos una persona murió por la explosión de un taller de pirotecnia en un predio ubicado en el barrio Santa Isabel, en el municipio de Tultepec.

El 14 de junio de 2025, también en Santa Isabel, la explosión de un polvorín que no contaba con los permisos para el manejo de material pirotécnico dejó como saldo una persona muerta y otras cuatro lesionadas.

Tres días antes, el 11 de junio de 2025, se registró un incidente similar en La Saucera, donde una persona murió y otras nueve resultaron lesionadas.

En Tultepec, la producción y venta de pirotecnia son la principal actividad económica y una fuente directa e indirecta de empleo. El municipio es conocido como la “Capital Nacional de la Pirotecnia” y el epicentro de su actividad comercial es el mercado de San Pablito.

Hasta 2025, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) contabilizó 436 fabricantes y comerciantes autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para la actividad pirotécnica en Tultepec, donde la zona aprobada para la producción y almacenamiento de productos es La Saucera.

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cehr