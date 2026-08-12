Explosión en restaurante de la Roma deja 10 lesionados

Una explosión registrada la noche de este miércoles en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México, dejó 10 personas lesionadas, entre ellas bomberos, policías y elementos de Protección Civil que se encontraban atendiendo una emergencia previa.

El incidente ocurrió en el restaurante La Cabrera Casa de Carnes, ubicado en el cruce de avenida Álvaro Obregón y Morelia, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

La emergencia comenzó con un incendio dentro de la cocina del establecimiento. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en la zona de la campana o el sistema de extracción.

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Tras el reporte, al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías y personal de Protección Civil para controlar el incendio y revisar las condiciones del inmueble.

El fuego fue controlado inicialmente; sin embargo, mientras los equipos de emergencia continuaban con las labores de revisión, ocurrió una fuerte explosión.

De acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el estallido se habría producido por una acumulación de gas dentro del establecimiento.

La explosión ocurrió cuando los cuerpos de emergencia todavía se encontraban en la zona, por lo que varios de ellos resultaron lesionados.

El estallido generó una onda expansiva que provocó daños visibles en la fachada del establecimiento y rompió vidrios, además de generar una importante movilización de los servicios de emergencia en la zona.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas?

El reporte de 10 personas lesionadas fue informado por el jefe de Bomberos capitalino. Entre los afectados se encuentran integrantes de los cuerpos de emergencia que acudieron a atender el incendio inicial.

Otros reportes elevaron posteriormente la cifra a 11 lesionados, por lo que el número podría actualizarse conforme las autoridades proporcionen información oficial.

Hasta el momento, la causa precisa que provocó la acumulación de gas y la posterior explosión permanece bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió con las instalaciones del restaurante y si existió alguna falla que provocara la emergencia.

La Fiscalía capitalina iniciará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades.

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MSL