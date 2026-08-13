Propone el PAN contra el despojo 4 candados

EL CONGRESO local y el gobierno capitalino instalaron el 8 de agosto pasado módulos de asesoría jurídica contra el despojo, en el Parque Arboledas de la colonia Del Valle Centro, donde las y los vecinos pueden recibir orientación y acompañamiento legal en sus casos.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México presentó la primera iniciativa de ley destinada a combatir el delito de despojo en el perímetro capitalino.

La propuesta girará en torno a cuatro candados que buscarán cerrar brechas legales para impedir la apropiación ilícita de viviendas y terrenos en las 16 alcaldías de la ciudad.

El Tip: ENTRE LAS PROPUESTAS que el PAN había presentado planteó que se investigue este delito como delincuencia organizada y no como conducta menor o aislada.

El primero de los parámetros contempla modificaciones al Código Civil para impedir la posesión de un inmueble mediante despojo, fraude, violencia, documentos falsos o suplantación de identidad, que derive en la apropiación legal con el paso del tiempo.

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La segunda parte de la propuesta realizada por el partido blanquiazul incluye cambios al Código Fiscal para determinar que el pago de cada impuesto predial o el registro de alguna cuenta catastral no acredite la posesión de una propiedad ni sustituya la posesión de las escrituras vinculadas a algún inmueble.

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Adicionalmente, la protección que legisladores buscarán establecer contra el referido delito buscará instaurar protocolos de verificación reforzada, identidades, poderes, antecedentes registrales y trazabilidad de pagos ante señales de riesgo.

A esto último se sumarán nuevos parámetros para que empresas y agentes del giro inmobiliario verifiquen la autenticidad de cada una de las operaciones en las cuales participen.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en 2026 se han abierto mil 846 carpetas de investigación por despojo en distintas colonias capitalinas, entre las cuales destacan zonas como la Roma Norte, Santa María la Ribera, Obrera o Roma Sur.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que pronto se creará una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo. Ésta dependerá de la Secretaría de Gobierno y estará acompañada por un conjunto de iniciativas, entre las que se pondera aumentar las sanciones ligadas a este delito, las cuales alcanzarán los 22 años de prisión.

“El lunes hicimos un compromiso público y hoy venimos a cumplirlo. Patrimonio Seguro no será una campaña ni una conferencia de prensa: será una ruta de reformas concretas para cerrar, una por una, las puertas que hoy encuentran abiertas los despojadores”, afirmó el diputado panista Mario Sánchez Flores, quien presentó la iniciativa de ley este 12 de agosto ante el Congreso de la Ciudad de México.

Según lo expuesto por el legislador, el objetivo principal para proteger a las familias chilangas contra el ilícito mencionado se concentrará en impedir las ocupaciones ilícitas. Con esto, se bloquearía toda adquisición ilícita, así como la obtención de documentos fiscales, operaciones notariales e, incluso, intermediaciones inmobiliarias.

“Queremos llegar antes que los despojadores. Antes de que una persona adulta mayor pierda su casa; antes de que falsifiquen un poder; antes de que una familia tenga que gastar sus ahorros en abogados y antes de que tenga que esperar años para recuperar lo que siempre fue suyo”, expresó el legislador local.