Sube 3,328% fallas en Metrobús, que tiene presupuesto 6% mayor

De 2023 a 2025, las fallas técnicas y mecánicas detectadas en las unidades del Metrobús de la Ciudad de México se incrementaron tres mil 328 por ciento; sin embargo, el presupuesto para este medio de transporte apenas subió 6.5 por ciento durante ese periodo, al pasar de dos mil 550 millones de pesos a dos mil 717 millones, de acuerdo con un balance entregado por la dependencia, en respuesta a una solicitud de información pública hecha por La Razón.

En la totalidad de 2023, esta red capitalina de transporte masivo articulado retiró de circulación 323 camiones por haber tenido averías o fallas técnicas, aunque esa cifra se incrementó exponencialmente hasta alcanzar 11 mil 075 casos al término de 2025, lo cual representa 10 mil 752 incidentes adicionales.

El Dato: LA RED moviliza a 1.8 millones de pasajeros al día, con una flota superior a 800 unidades. La Línea 1 es la más extensa y de mayor demanda, con medio millón de usuarios.

Según la administración del Metrobús, dicha situación no representa algún tipo de riesgo para la operación de las 886 unidades que conforman la flotilla conjunta del sistema, por lo que sí hay un control estricto de estos casos.

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LAS CAUSAS. No obstante, la situación contrasta con las cifras de fallas técnicas que reportaron autoridades del medio de transporte en mayo de 2026. Por ejemplo, la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, ha sido la que más unidades tuvo que retirar por fallas, al pasar de 95 en 2023, a tres mil 437 en 2025.

En términos generales, la información oficial del Metrobús detalla que, entre 2023 y 2025, las siete líneas que conforman el sistema tuvieron un incremento de problemas técnicos, que superó tres mil 500 por ciento, con una cifra máxima de aumento de 39 mil 080 por ciento para el caso de la Línea 7, la cual se inauguró hace menos de 10 años.

En torno a estas situaciones, el perito en transporte público Rodrigo Miranda contó a La Razón que buena parte de este tipo de situaciones pueden ocurrir por una falta de mantenimiento, ya que casi todos los incidentes relacionados con el funcionamiento de un vehículo se relacionan con este motivo.

“Es bien difícil calcular, porque cada ruta es diferente, pero las unidades (del Metrobús) deben estar por ahí de los 200 mil kilómetros diarios recorridos. Ahora, yo te aseguro que les dan mantenimiento, pero yo no sé muy bien cada cuánto lo hacen. Ahí no te puedo asegurar algo concreto, pero arriba del 80 o 90 por ciento de las fallas en el sector automotriz son por la falta de cuidado”, contó el experto.

21 años tiene de servicio el transporte articulado

DESPERFECTOS COMUNES. En torno de estas declaraciones, el Metrobús ha documentado que entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de enero de 2026, las fallas más comunes en las unidades del sistema fueron por inconvenientes en el sistema de enfriamiento, contratiempos con los motores, derrames de fluidos, problemas de puertas y mal funcionamiento del sistema de aire comprimido.

Por este motivo, el perito automotriz detalló que cualquiera de estas unidades siempre debe estar sujeta a varios tipos de mantenimiento. Entre ellos se contempla uno diario, uno a mediano plazo y otro que se realiza tras una mayor cantidad de tiempo.

“El Metrobús y los concesionarios trabajan con gente, y es gente que requiere seguridad porque, si esto no se cumple, las consecuencias son gravísimas. Al operar así, el vehículo se revisa a diario, con intervalos de revisiones por día. También, en un mediano plazo, al vehículo se le hace un mantenimiento correctivo, que yo recomiendo hacerlo de cinco mil a ocho mil kilómetros, por el tipo de actividad. Ya después se tienen que hacer también los mantenimientos de largo plazo, pasados los 15 mil kilómetros. Es algo protocolario”, argumentó el especialista.

El Tip: EL METROBÚS es el segundo medio de movilización público masivo con más afluencia en la capital del país, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

MÁS PASAJEROS. En este aspecto, el asesor automotriz Enrique Olvera también comentó a este diario que muchas de las fallas que ocurren en prácticamente cualquier vehículo tienen su origen en las fugas de fluidos, las cuales son parte del top cinco de incidentes que el Metrobús reportó entre 2025 e inicios de 2026.

“Los fluidos, obviamente al tener fuga, es por mangueras. Recuerda que un motor funciona con temperaturas altas. Entonces, tiene un sistema de enfriamiento. Esas mangueras tienen un tiempo de vida útil y en los mantenimientos que se piden por parte de la marca, te dice cada cuánto tiempo o kilómetros se realiza. Si no hacen eso cuando toca, obviamente va a llegar un momento en el que la manguera va a tronar, hay fuga y va a haber un calentamiento del motor”, contó Olvera, quien tiene más de 10 años de experiencia en el sector.

La oleada de fallas reportadas por el Metrobús de la capital del país ocurre en medio de un aumento exponencial de usuarios documentado entre los años 2023 y 2025, con base en la numeralia detectada por las autoridades de este medio de transporte.

En el primero de estos periodos anuales, la cifra de afluencia del Metrobús fue de 501 millones 257 mil 577 pasajeros, aunque para el final de 2025 el sistema contabilizó 509 millones 891 mil 495 personas que viajaron en los camiones de la red.

Esto último implica un crecimiento total neto de ocho millones 633 mil 918 pasajeros en el transcurso de los últimos mil 096 días, los cuales transcurrieron entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

Actualmente, el servicio en el Metrobús se ve afectado debido a una serie de trabajos de mantenimiento. Las obras provocarán el cierre y suspensión de operaciones de siete estaciones que forman parte de dos de las siete líneas.

Los trabajos comenzaron el 8 de agosto y se extenderán por el resto del mes, de acuerdo con el calendario de estaciones en mantenimiento.

CRECIENTES DESCOMPOSTURAS ı Foto: Especial