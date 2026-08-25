FGR destruye 25 vehículos ‘monstruo’ ligados a cárteles del Golfo y del Noreste

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal asegurados en Tamaulipas y vinculados con investigaciones contra el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste.

De acuerdo con la FGR, corporaciones de los tres órdenes de gobierno decomisaron los llamados vehículos “monstruo” durante distintas operaciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad contra las organizaciones delictivas.

El procedimiento formó parte del programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, mediante el cual la institución dispone de objetos relacionados con expedientes ministeriales una vez que cumplen los requisitos legales correspondientes.

Personal del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) encabezó la inutilización de los 25 automotores, durante la que representantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), funcionarios del Órgano Interno de Control (OIC), así como autoridades federales y locales, “verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable”.

En el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, la #FGR a través de #FECOR, destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”. Las unidades fueron aseguradas en colaboración con autoridades en distintas acciones coordinadas por el… pic.twitter.com/9ZGF6NNRZH — FGR México (@FGRMexico) August 25, 2026

¿Qué son los vehículos ‘monstruo’?

Los vehículos “monstruo” son, generalmente, camionetas con blindaje artesanal y diversas modificaciones que facilitan a grupos criminales integrar armas de alto poder para usarlas en enfrentamientos armados con grupos rivales o en ataques contra corporaciones de seguridad.

Aseguran arsenal y droga en Ciudad Victoria

En otras noticias, autoridades federales aseguraron 7 armas largas, 18 cargadores, 103 cartuchos y 2 vehículos durante un operativo realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, informó este martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El despliegue ocurrió el pasado 19 de agosto como parte de patrullajes de vigilancia y reconocimiento, durante los que decomisaron 590 dosis de aparente marihuana, así como otras 50 de aparente metanfetamina.

Todo el material localizado en Ciudad Victoria quedó a disposición de la representación de la FGR en esa capital, instancia que continuará con las investigaciones y peritajes correspondientes.

En el decomiso participaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, Armada de México y Guardia Estatal.

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cehr