Aseguran 20 mil dosis de droga

Fuerzas federales aseguraron 20 mil 882 dosis de presuntas drogas, más de 2.1 millones de pesos, armamento y un vehículo durante un operativo en el municipio de Peñón Blanco, Durango, informó este martes el Gabinete de Seguridad federal.

El despliegue permitió localizar 14 mil 800 porciones de una sustancia con características de metanfetamina, 3 mil 98 de polvo blanco similar a cocaína y 2 mil 510 de hierba con apariencia de marihuana. Los agentes también encontraron 474 cigarrillos elaborados con material vegetal identificado de forma preliminar como cannabis.

Durante los patrullajes, el personal decomisó un arma corta, otra larga, 145 cartuchos y ocho cargadores. La intervención dejó además 2 millones 113 mil pesos, diverso equipo táctico y una unidad automotriz bajo resguardo de las autoridades.

Como resultado de patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres realizados en Peñón Blanco, Durango, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, cargadores, más de dos millones de pesos en efectivo,… pic.twitter.com/QCDLciEsL2 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 25, 2026

En el operativos participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR). Estas corporaciones efectuaron recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres en Peñón Blanco como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Todo el material quedó a disposición de la representación de la FGR en Durango, instancia que continuará las investigaciones y los peritajes para determinar la naturaleza de las sustancias y establecer responsabilidades.

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MSL