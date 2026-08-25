Retirarán 280 camiones viejos en Morelia; serán sustituidos por 160 unidades híbridas

Dentro del plan complementario para el desarrollo del Morebús, 160 camiones híbridos de última generación sustituirán un total de 280 camiones del transporte público que actualmente circulan en la capital de Michoacán, los cuales se encuentran en mal estado, por lo que serán retirados y enviados a chatarrización, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que las nuevas unidades reducirán las emisiones contaminantes y mejorarán las condiciones del transporte público para más de 300 mil habitantes de Morelia que habitan en la zona Poniente de Morelia.

De acuerdo con el mandatario michoacano, los vehículos que serán retirados presentan antigüedad, deterioro o incumplimiento de las normas ambientales, por lo que representan una fuente importante de contaminación. En conjunto, se estima que estas unidades generan más de 25 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

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Señaló que el reemplazo permitirá evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, sin reducir la oferta de transporte para los usuarios, además agregó que el Morebús será un sistema de transporte rápido, sustentable y moderno, con capacidad para atender a alrededor de 80 mil usuarios diariamente.

Unidad de transporte. ı Foto: Gobierno de Michoacán.

“El proyecto Morebús contempla además una reducción de hasta 44 por ciento en las emisiones de gases contaminantes asociadas al sistema, con lo que se busca contribuir a mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una movilidad más sustentable en Morelia”, señaló.

Finalmente, Bedolla indicó, que esta modernización del parque vehicular en Morelia obedece a un plan integral de movilidad, donde ya se entregaron y se encuentran en funcionamiento las primeras 80 unidades nuevas a colectivos del transporte urbano de Uruapan, con una inversión de 85 millones de pesos.

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FGR