Yucatán y Federación coordinarán obras del Plan Bienestar Metropolitano

Con una inversión histórica superior a 4,490 millones de pesos, el Gobierno del Renacimiento Maya abre una nueva etapa para hacer realidad el Plan Bienestar Metropolitano (PBM) y convertir las necesidades expresadas por la ciudadanía en obras de agua potable, movilidad y seguridad que transformarán Mérida y su zona metropolitana, mediante la coordinación con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la autorización del financiamiento por 1,562 millones de pesos por parte del Congreso del Estado, el Gobernador Joaquín Díaz Mena detalló que el siguiente paso será definir con el Gobierno de México la mezcla de recursos, el cronograma y los proyectos prioritarios que atenderán rezagos acumulados durante décadas en colonias, comisarías y municipios conurbados. Cada obra contará con inversión definida, calendario, responsable y seguimiento público.

El mandatario estatal explicó que este proceso se realizará de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer la participación de los recursos federales y estatales, así como integrar el cronograma de los proyectos que se desarrollarán durante los próximos tres años.

“Este plan lo vamos a realizar sumando recursos y esfuerzos entre el Gobierno de México y el Gobierno de Yucatán. Cada recurso tendrá una obra, un calendario y un responsable, porque nuestro compromiso es transformar las necesidades de la población en resultados concretos”, señaló.

El Plan Bienestar Metropolitano representa una inversión total superior a 4,490 millones de pesos, provenientes del financiamiento autorizado, del presupuesto estatal y de recursos federales. Su ejecución permitirá desarrollar infraestructura estratégica para responder al crecimiento de la zona metropolitana y mejorar la calidad de vida de las familias.

Díaz Mena recordó que las prioridades del PBM fueron definidas directamente por la población mediante 16 mesas de participación y más de 34 mil aportaciones ciudadanas, cuyos planteamientos se concentraron en tres rubros fundamentales: agua potable, movilidad y seguridad.

En materia hídrica, se impulsarán acciones para mejorar el abasto, la presión y la cobertura del servicio, además de ampliar el saneamiento y la protección del acuífero. En movilidad, se desarrollarán obras viales, iluminación y cruces peatonales seguros, mientras que, en seguridad, se ampliará la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de vigilancia en los municipios conurbados y el oriente de Mérida.

El Gobernador reiteró que cada proyecto contará con seguimiento público para garantizar claridad sobre su inversión, ubicación, calendario, responsable y avance.

Díaz Mena señaló que la gente expresó sus necesidades y que ahora corresponde convertir esa voz en obras, por lo que, con el respaldo y la coordinación del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construirá una zona metropolitana con servicios dignos, mayor seguridad y bienestar para todas las familias.

Te puede interesar:

- Se retrasa relevo de Rocha; Sheinbaum espera honestidad y capacidad en perfil

- Abren 37,503 lugares para los no admitidos en la UNAM

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR