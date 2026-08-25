Beatriz Mojica llama a la unidad y a profundizar la transformación en la Costa Chica

Ometepec, Guerrero. — En el encuentro “Guerrero Ejemplo de Unidad”, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, destacó la necesidad de unidad, organización e inclusión dentro de la izquierda para sostener los avances del movimiento y profundizar la transformación en el estado.

Beatriz Mojica Morga subrayó que la organización es indispensable para la unidad y remarcó su propia militancia desde muy joven. Agradeció a alcaldes, exalcaldes, secretarios, aspirantes y militancia por haber abierto camino, insistiendo en que el trabajo colectivo de muchos años ha sostenido a la izquierda en Guerrero.

Beatriz Mojica Morga afirmó que el reconocimiento del pueblo afromexicano por parte de Andrés Manuel López Obrador representó el cumplimiento de una deuda histórica, y que hoy, gracias a esa lucha, el pueblo afromexicano es sujeto de derechos. Sostuvo que el reconocimiento constitucional y el plan de justicia afromexicana impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum abre una ventana de oportunidad para que la transformación llegue a cada rincón.

La morenista señaló que los reclamos más urgentes siguen siendo muy concretos: agua, drenaje y vivienda, y que ya existe una base de transformación, como la mejora en los tiempos de traslado hacia Acapulco. Llamó a no detener el trabajo territorial y a seguir tocando puertas para fortalecer la revolución de las conciencias.

El encuentro fue convocado por la dirigencia estatal con el delegado político de la dirigencia nacional de Morena en Guerrero, Irugami Perea Cruz. Participaron el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona; la secretaria general, Yesenia Salgado Xinol; la enlace estatal de Estructura Territorial, Yolanda Domínguez Flores, así como ediles y militancia de la Costa Chica y los aspirantes a la coordinación de la 4T en Guerrero: Aidé Ibarez Castro, Rogelio Ortega Martínez, Zeferino Gómez Valdovinos y Marcial Rodríguez Saldaña.

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FGR