Abren 37,503 lugares para los no admitidos en la UNAM

Como previsión a los resultados que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer tras su proceso de admisión a nivel superior, el Gobierno federal implementó la plataforma web Educación Superior 2026, donde ofrece 37 mil 503 lugares en instituciones educativas pertenecientes al sistema universitario público de México. Los espacios están disponibles y sin cuotas para quienes no consiguieron un lugar en la universidad.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, comentó que este plan está diseñado para garantizar el derecho de acceso a la educación superior de los jóvenes que desean continuar con sus estudios y para responder al incremento en la demanda de matrícula en ese nivel educativo.

Los espacios pueden consultarse a partir del martes en el sitio: educacionsuperior2026.sep.gob.mx, donde los interesados podrán explorar la oferta académica de 30 áreas de estudio, 11 planteles, programas educativos y entidades federativas. Las instituciones han destinado 18 mil 674 lugares en la modalidad presencial y 18 mil 829 en medios virtuales.

El Dato: El Programa de Educación Superior estableció una cobertura de 55% en ese nivel académico a final del sexenio.

Delgado Carrillo señaló: “Es para ustedes, jóvenes que han terminado su preparatoria y para aquellos que su resultado no sea favorable el próximo 30 de agosto: no desistan, métanse a esta plataforma y busquen una opción para que sigan estudiando. Es labor del Gobierno, es instrucción de la Presidenta seguir aumentando los espacios para jóvenes que deciden estudiar, porque la educación es un derecho”.

Destacó que el diálogo con distintas instituciones académicas se ha conseguido abrir 245 mil 111 nuevos espacios entre 2024 y 2026. También explicó que la plataforma Educación Superior 2026 fue trabajada desde la SEP en coordinación con distintas instituciones de Educación Superior del centro del país, para que quien quiera estudiar pueda hacerlo.

La Jefa del Ejecutivo, ayer, al presentar el plan a nivel superior. ı Foto: Especial

“Hay que seguir trabajando para fortalecer las instituciones de educación superior pública, no porque no deba haber privadas, tienen derecho a haber particulares, pero no se debe convertir en el privilegio del que tiene dinero estudiar, sino un derecho de todos aquellos que deseen estudiar. Decía Morelos que debe haber escuelas igual para el hacendado que para el peón, y nosotros, 200 años después, creemos lo mismo”, dijo.

Mario Delgado informó que en el programa Mi Derecho, Mi Lugar, que atiende la demanda a nivel medio superior, registrarón 191 mil 69 solicitudes de acceso directo, de las cuales, 74.2 por ciento fue asignado a la primera opción. Mientras que 19.7 por ciento a la segunda, 5.4 a la tercera y 0.7 por ciento en la cuarta.

Este año, dijo, se eliminó el examen de acceso a Educación Media Superior en 17 entidades, donde se asignaron 595 mil 949 lugares: el 80.4 por ciento se quedó en su primera opción, el 12.9 en la segunda, el 3.4 en la tercera. Es decir, 96 por ciento de los aspirantes obtuvieron un lugar en alguna de sus tres primeras opciones.

El funcionario destacó que ya egresó la primera generación del Bachillerato Nacional quienes obtuvieron 657 mil 520 dobles certificaciones.