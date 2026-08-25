Evelyn Salgado y Rosa Icela Rodríguez llevan programa de justicia alimentaria a la Montaña de Guerrero

Durante el anuncio oficial, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó el despliegue permanente de las fuerzas federales.

Las familias de 19 comunidades en la Montaña de Guerrero, incluyendo Chilapa y Olinalá, reciben un impulso crucial para su seguridad alimentaria y la paz. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezan el Programa de Justicia Alimentaria, una estrategia integral que atiende las causas históricas del rezago en la región.

Este programa, impulsado con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, garantiza apoyos directos a campesinos y productores. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) entregará mensualmente, durante 15 meses, un paquete alimentario con 50 kilos de maíz y 5 kilos de frijol.

Además, se incorpora al cien por ciento de los campesinos y productores de estas comunidades al programa Sembrando Vida, y se asegura el acceso a fertilizante gratuito. La titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, anunció también un proceso de rematriación de semillas de maíz y frijol para fortalecer la producción local.

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La gobernadora Salgado Pineda destacó la importancia cultural y alimentaria de estos granos. “El maíz y el frijol son parte esencial de nuestra alimentación, pero también de nuestra historia, identidad y vida comunitaria”, expresó. La estrategia también fomenta la agricultura, ganadería y la producción del árbol de Olinalá, distribuyendo dos toneladas de semilla de jamaica.

La gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, reafirmó la importancia de garantizar el bienestar en las comunidades históricamente marginadas. ı Foto: Especial.

En materia de seguridad, la secretaria Rosa Icela Rodríguez confirmó la permanencia de las fuerzas federales. “El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuarán desplegados en la Montaña Alta de Guerrero, como parte de la estrategia para garantizar condiciones de paz y tranquilidad”, puntualizó. Esta acción es un compromiso clave del Plan Maestro.

La gobernadora Salgado Pineda reafirmó el compromiso de trabajar coordinadamente con la Federación para llevar atención permanente. “Nuestra prioridad es mantenernos presentes en el territorio y continuar con los programas”, afirmó. El gobierno estatal coadyuva en todas las acciones del Plan Maestro.

La estrategia busca atender de manera integral las necesidades de las familias, invirtiendo en alimentación, salud, educación, vivienda y caminos. Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal buscan garantizar la actividad agrícola y pecuaria, fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida de las familias en esta importante región de Guerrero.

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JVR