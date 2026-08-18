Refuerzan vigilancia en zona de La Montaña de Guerrero

Con presencia permanente de las fuerzas de seguridad y una estrategia que combina atención social, infraestructura, salud y desarrollo productivo, los gobiernos federal y estatal buscan recuperar las condiciones de paz y bienestar en 19 comunidades de La Montaña de Guerrero, donde el desplazamiento de familias llevó a reforzar la intervención institucional desde mayo pasado.

Durante la presentación de avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja, realizada en el Cuartel de la Guardia Nacional de Chilapa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México mantendrá su presencia en la zona el tiempo que sea necesario.

“Decirle a las familias de La Montaña que no nos vamos a salir de la región, que estarán los equipos permanentemente, así como los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de

la Defensa Nacional”, afirmó.

La funcionaria explicó que, desde el 13 de mayo, instituciones federales y estatales trabajan de manera articulada en la región, luego de recorrer las comunidades y escuchar directamente las necesidades de sus habitantes.

A partir de ese diagnóstico fueron identificadas 19 comunidades prioritarias de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas, donde se concentra la intervención mediante 13 ejes de atención.

La estrategia contempla acciones de construcción de paz, seguridad, justicia, bienestar, salud, educación, infraestructura, alimentación, vivienda y desarrollo productivo. Rodríguez sostuvo que la recuperación de la tranquilidad también requiere atender las carencias sociales de las familias.

“La paz en Guerrero se construye con seguridad y también con la atención a las causas que generan la violencia”, subrayó.

Entre las acciones implementadas se encuentran el Tianguis del Bienestar, las Ferias de Paz, el fortalecimiento de becas e infraestructura escolar, servicios médicos, programas sociales, atención a mujeres y apoyos para productoras y productores. También se realizan trabajos de caminos, vivienda, conectividad y electrificación.

En materia de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Gobierno de Guerrero mantienen presencia y coordinación en la región, con diálogo permanente con autoridades municipales, tradicionales y comunitarias.

La secretaria de Gobernación anunció que regresará próximamente a La Montaña, acompañada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para visitar las comunidades y atender una de las peticiones formuladas a la Presidenta Claudia Sheinbaum: la entrega de maíz y frijol para las familias.

En su oportunidad, la gobernadora Evelyn Salgado destacó la coordinación de las Fuerzas Armadas y autoridades municipales y comunitarias para avanzar en la construcción de la paz.

“Vamos a seguir trabajando juntas y juntos para ampliar el bienestar, el desarrollo y las oportunidades en las comunidades”, afirmó la mandataria.