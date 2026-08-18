PAN, por revisar desafuero de líder tricolor

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que en el caso del desafuero de su homólogo y senador del PRI, Alejandro Moreno, sus legisladores revisarán primero el expediente que llegue a la Sección Instructora.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, evitó anticipar en qué sentido podrá votar el PAN, y refirió que Germán Martínez los representa dentro del órgano legislativo y será parte del análisis correspondiente: “Nosotros nunca vamos a contestar ni por Alito ni por ningún otro personaje. No puedes a priori decir que sí sólo porque alguien sea tu aliado, o decir que no porque es tu enemigo. Tienes que leer un expediente”.

Por su parte, el coordinador de diputados priistas, Rubén Moreira, sostuvo que la intención de proceder penalmente contra Moreno es “una venganza”, pero consideró que ese partido y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, “se van a quedar con las ganas”.

No obstante, dijo, si el asunto se lleva al pleno “se tendrán que atener a las consecuencias. Vamos a defender nuestra dirigencia aquí y en cualquier parte del mundo. Vamos a enfrentar los ataques contra nuestra dirigencia”, expuso.