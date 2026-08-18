Liberan al exvocero de Alito; deja una garantía

Un juez de control otorgó ayer la libertad condicional a Carlos Alberto Medina Hernández, el exdirector de Comunicación Social de Campeche en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI.

El exfuncionario, quien tiene cargos en su contra por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, se encontraba detenido desde el 11 de agosto en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, en Campeche.

Sin embargo, una revisión de la medida de prisión preventiva justificada, solicitada por su defensa al Tribunal Superior de Justicia de Campeche, determinó que el imputado requería atención hospitalaria de urgencia, por lo cual estaba imposibilitado para permanecer en un penal.

Entre las condiciones adicionales con las cuales Medina Hernández tuvo que cumplir para la recuperación de su libertad, se encuentra el pago de una fianza fijada en 200 mil pesos. Además, deberá presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, deberá someterse a las restricciones de movilidad dictadas por el órgano jurisdiccional competente, esto con el objetivo de evitar acusaciones por evasión de la justicia.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche busca imputar a Medina Hernández por su presunta responsabilidad en un esquema de desvío de fondos públicos superior a los 36 millones de pesos.

Dicho esquema era operado, aparentemente, a través de empresas que facturaban operaciones simuladas. Además, el exservidor público también es señalado por múltiples inconsistencias que aparentemente generó en convenios publicitarios, esto durante el periodo gubernamental de Moreno Cárdenas.