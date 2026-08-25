905 consultorios de Salud Universal van a mejoran atención en el Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer las nuevas metas de infraestructura médica.

Habitantes del Estado de México tendrán acceso a una mejor atención médica con la llegada de 905 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud. Esta iniciativa busca acercar servicios básicos a las comunidades, garantizando un derecho fundamental y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez confirmó la cifra durante su participación en la “Mañanera del Pueblo”, destacando el compromiso de su administración con la salud pública. Estos consultorios forman parte de un ambicioso programa nacional que contempla 12 mil 750 puntos en todo el país, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La instalación de estos espacios involucrará activamente a la comunidad. A través de comités establecidos para este propósito, los ciudadanos participarán directamente en la adecuación de los consultorios, asegurando que respondan a las necesidades específicas de cada localidad y fomentando la apropiación de estos servicios.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional coordinada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Especial.

En el Estado de México, esta estrategia se complementará de manera integral con programas ya en marcha como “Salud Casa por Casa”, “Farmacias del Bienestar” y “Laboratorios en tu Clínica”. Esta integración busca crear una red de atención más robusta y accesible para todos los mexiquenses, desde la prevención hasta el tratamiento.

El programa “Farmacias del Bienestar”, por ejemplo, ha mostrado avances significativos en la entidad. Según datos recientes del subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, desde su inicio piloto en diciembre pasado, el Estado de México ya cuenta con 491 módulos operativos. Estos han logrado surtir más de 350 mil medicamentos a beneficiarios del programa “Salud Casa por Casa”, demostrando la eficacia de la coordinación interinstitucional.

La expansión de los consultorios del Servicio Universal de Salud representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema de salud más equitativo y cercano a la gente en el Estado de México. La meta es asegurar que ningún mexiquense se quede sin acceso a servicios médicos esenciales, fortaleciendo la infraestructura existente y promoviendo la participación ciudadana como eje central.

Esta estrategia subraya la importancia de la atención primaria como pilar fundamental para la prevención y el bienestar general de la población. Con estos nuevos consultorios, el Estado de México avanza en la construcción de un futuro más saludable y con mayor cobertura para todos sus habitantes.

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JVR