Recibe Pedro Rodríguez de manos de Gobernadora del Edomex 4 nuevos galardones

En la imagen, entre otros, la Gobernadora del Edomex y Pedro Rodríguez Villegas.

Por excelente gestión de gobierno en Atizapán de Zaragoza

La Administración encabezada por el Presidente Municipal Pedro Rodríguez Villegas consolidan a Atizapán de Zaragoza como un referente de buenas prácticas de gobierno, con políticas públicas que responden a las necesidades de la ciudadanía y que han trascendido las fronteras del municipio para obtener reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional.

Durante la Ceremonia por el 53 Aniversario del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) y la entrega del Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2025, Atizapán de Zaragoza fue reconocido nuevamente por la implementación del Proyecto Intermunicipal “Ruta Intermunicipal para Erradicar el Trabajo Infantil” y proyectos que destacan por su innovación y resultados:

Modelo para la Generación de Confianza Institucional en la Seguridad Pública Municipal. Segundo lugar

Unidad Municipal de Investigación de Robo de Vehículos. Tercer lugar.

Perspectiva de Género en la Policía de Atizapán de Zaragoza: La policía de género más grande del país. Mención honorífica.

Atizapán de Zaragoza, Ciudad Entre el Agua. Mención honorífica

Estos nuevos reconocimientos se suman a una trayectoria de resultados que, durante los dos periodos consecutivos del Alcalde Pedro Rodríguez, han colocado a Atizapán de Zaragoza entre los municipios destacados por la calidad e innovación de sus políticas públicas.

Entre los principales reconocimientos obtenidos se encuentran:

Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2022.

Premio IAPEM 2022, primer lugar, por el proyecto Centro de Inteligencia Territorial.

Premio IAPEM 2023, primer lugar, por el proyecto Gemelos Digitales con tecnología LIDAR.

Premio IAPEM 2024, primer lugar, por Polígonos de Gestión Territorial y Urbana para el Desarrollo Municipal.

Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2024, en la categoría Municipio Social, por las acciones realizadas en favor de la infancia atizapense, reconocimiento recibido por el Alcalde Pedro Rodríguez y la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo.

Premio U-Gob a la Innovación Pública 2024 y reconocimiento al Proyecto de Transformación y Gobierno Digital en el ámbito Municipal, por la aplicación “Atizapán te Escucha”.

Premio Ciudad Amiga de la Niñez 2024, en la categoría Protección contra la Violencia, por el proyecto “Atizapán sin Trabajo Infantil”.

El Galardón Francisco Villarreal Torres 2026, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) al Alcalde Pedro Rodríguez y a Paty Arévalo por el proyecto “Atizapán de Zaragoza es DIFerente sin acoso escolar”, que refrenda el compromiso de la Administración con la construcción de entornos seguros, de respeto y bienestar para niñas, niños y adolescentes.

A estos reconocimientos nacionales se suman distinciones de carácter internacional que han puesto el nombre de Atizapán de Zaragoza en escenarios globales. En noviembre de 2025, el programa “Atizapán sin Trabajo Infantil” recibió un Global Democracy Award, otorgado por la Washington Academy of Political Arts and Sciences, por las acciones implementadas para proteger a niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, Atizapán de Zaragoza demuestra que una administración cercana a la ciudadanía, que apuesta por la innovación y atiende de manera responsable las necesidades de su población, puede generar políticas públicas que sean reconocidas más allá de sus fronteras.

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