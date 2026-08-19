Metro de NL, obra magna, entra en fase final

El Metro de Nuevo León, considerado la obra magna de movilidad del estado, entra en su fase final, con las estaciones de las nuevas Líneas 4 y 6 con un avance del 80 por ciento. Con esta infraestructura, que permitirá duplicar la red de transporte masivo, el Gobierno de Samuel García reafirma, con resultados, por qué se consolida como la mejor administración en la historia de Nuevo León.

Durante un recorrido de supervisión, se constataron avances en las estaciones Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa, así como en los trabajos del viaducto en el segmento San Jerónimo, donde ya se observa el despliegue de maquinaria, personal y estructuras para la construcción de esta nueva infraestructura metropolitana.

De acuerdo con el gobernador Samuel García, las estaciones avanzan con trabajos en andenes, edículos, acabados, instalaciones y preparación para la llegada de escaleras eléctricas y elevadores.

“Hoy queremos mostrarles lo avanzadas que van las estaciones: ya están al 80%, poniendo andenes, cerrando edículos; ya van a llegar las escaleras eléctricas y los elevadores. Les voy a mostrar ahora, cada semana, avances del viaducto, de las estaciones, de la estación Talleres, la llegada de los trenes y, muy pronto, se va a hacer realidad el proyecto magno del Nuevo Nuevo León: duplicar el Metro, en este caso, Línea 4, Línea 6 y extensiones hasta el aeropuerto”, señaló el Gobernador.

Tras iniciar el recorrido por la estación Churubusco, se constató que ya concluyeron las fases estructural y de albañilería, así como los trabajos de fachadas, bastidores e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Actualmente, las labores se concentran en acabados, pintura, colocación de paneles, instalación de escaleras eléctricas, elevadores y cancelería, como parte de la etapa final de preparación de la estación.

Esta estación también estará preparada para operar con un sistema de peaje electrónico y de control de acceso, lo que permitirá a los usuarios ingresar con tarjeta o con código QR. Además, sus espacios fueron calculados para atender no solo la demanda actual, sino también el crecimiento proyectado para los próximos 50 años.

En la estación Y Griega, considerada una de las más avanzadas del proyecto, el Gobernador destacó su importancia estratégica para la integración del sistema Metro, al ser el punto de conexión entre la Línea 1 y las nuevas Líneas 4 y 6.

“Esta estación es de las más avanzadas, pero lo importante es que conecta la Línea 1 con las nuevas Líneas 4 y 6. Estamos aquí frente a Fundidora; obviamente, es la más alta para poder pasar por arriba de la Línea 1; la altura es de 24 metros”, indicó.

En este punto, las autoridades constataron avances en los acabados generales, las instalaciones eléctricas, el montaje de estructuras, los elevadores y los sanitarios, como parte del equipamiento necesario para su futura operación.

El recorrido también incluyó la estación Torre Administrativa, que contará con conexión con Santa Lucía, Fundidora, Parque Lineal Constitución, Cintermex y con la propia Torre Administrativa. García Sepúlveda señaló que esta estación contará con múltiples salidas y destinos y que se encuentra prácticamente en su etapa final.

Posteriormente, el Gobernador supervisó el segmento ubicado entre el complejo vial Gonzalitos y la estación Pablo González Garza, donde continúan los trabajos de construcción de apoyos del viaducto, pilas de cimentación, zapatas y columnas.

En el recorrido participaron el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el Subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia; y el Director General de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas.

Con estos avances, el Metro de Nuevo León se acerca a una nueva etapa de expansión, con infraestructura diseñada para responder al crecimiento del estado, mejorar la conectividad metropolitana y fortalecer el transporte público para los próximos años.

Te puede interesar:

- Harfuch presume plan anticrimen de CSP a DEA; “Es un socio de confianza”: Agencia

- Claudia: Retiro de visas no amerita indagatorias; es asunto de EU y cada persona

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR