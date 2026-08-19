UNAM detecta 22 intentos de trampa durante aplicación de examen de control en CDMX

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, supervisó el examen de control en la CDMX.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó al menos 22 casos de aspirantes que intentaron hacer trampa durante la aplicación del examen de control presencial en la Ciudad de México, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En conferencia de prensa desde el Palacio de los Deportes, sede habilitada para el proceso extraordinario de ingreso a licenciatura, detalló que entre las incidencias notaron alteraciones en los documentos necesarios para presentar la prueba; además, algunos aspirantes intentaron usar teléfonos celulares para resolver los reactivos.

“... ya fuera de nombre, ya fuera de algún dato, alteraron el documento que originalmente se les dio para descargar y con eso presentarse. Casos de uso de celular, por ejemplo, en los baños, que iban a checar el celular en los baños . Intentos de llevarse las preguntas, hubo quien las estaba copiando y se las trató de llevar”, expuso.

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante una conferencia de prensa el 19 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

Lomelí Vanegas recordó que, cuando se desempeñó como secretario general de la UNAM y el examen de ingreso a licenciatura se aplicaba de manera presencial, conoció casos de aspirantes que intentaron utilizar lentes con cámara, “que se volvieron a presentar aquí”.

“Creo que fueron pocos [los casos de trampa] en relación al tamaño de la sede”, consideró. No obstante, reconoció que en las sedes en Baja California, Guanajuato y Oaxaca se registraron menos incidencias , aunque también detectaron intentos de aspirantes por utilizar teléfonos celulares.

🖥️✍🏻 El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, confirmó que se han identificado 22 casos de trampa en la aplicación del examen de control de la UNAM. Entre las incidencias describió alteraciones en los comprobantes para ingresar o que usaban el celular en los baños.#UNAM… pic.twitter.com/rvTHKLaaVN — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 19, 2026

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cehr