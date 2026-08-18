UNAM registra baja asistencia al examen de control; apenas 35% acude en CDMX

Transcurrida más de la mitad de la jornada de aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México, apenas un tercio de los aspirantes esperados han acudido a presentar la prueba.

Con corte al quinto de los nueve turnos que esta casa de estudios abrió para reevaluar a sus aspirantes en el Palacio de los Deportes, 18 mil 837 jóvenes sí asistieron a contestar los 120 reactivos para corroborar sus conocimientos y, con base en ello, definir si obtendrán un lugar dentro de la institución.

La cifra es 35 por ciento de los 53 mil 568 espacios que la UNAM habilitó en la sede capitalina.

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#BoletínUNAM 18 mil 837 aspirantes han realizado su Examen de Control en la Ciudad de México > https://t.co/QsYCvia34I pic.twitter.com/2WcZW1moQR — UNAM (@UNAM_MX) August 19, 2026

Según la estimación, basada en las cifras dadas por el secretario general, Javier de la Fuente Hernández, el cupo por turno es de cinco mil 950 espacios, por lo que el número de asistentes al quinto turno debería de ser de 29 mil 750. Sin embargo, la cifra reportada por la casa de estudios se encuentra 36.6 por ciento por debajo.

Pasadas las 17:00 horas se realizó la sexta jornada de aplicación y este miércoles concluirá con los últimos tres turnos. El primero será de 09:00 a 12:00 horas; el segundo, de 13:00 a 16:00 horas; y el tercero, de 17:00 a 20:00 horas.

Entre las hipótesis para explicar el ausentismo observado desde la semana pasada, en las sedes de Baja California, Guanajuato y Oaxaca, el secretario general comentó que es posible que aspirantes de otros estados del país desistieran de participar porque también suelen recurrir a las universidades de sus estados.

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MSL