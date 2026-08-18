Con fallas técnicas y más seguridad repiten examen

Con reportes de fallas en el sistema de evaluación utilizado y un aforo menor al esperado fue como inició la aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes, la última de las cuatro sedes habilitadas en el país para reevaluar a quienes se incorporarán a alguna de las 134 carreras que ofrece esta casa de estudios a partir del 31 de agosto.

Desde las primeras horas de este lunes, centenares de jóvenes, en su mayoría acompañados por algún familiar, ya se encontraban formados a las orillas de la puerta seis para ingresar al recinto de espectáculos, que esta ocasión fue habilitado en tres de sus espacios para recibir a más de 53 mil aspirantes a lo largo de los nueve turnos de tres horas cada uno.

El Dato: Este lunes retornaron a clases 215 mil estudiantes de licenciatura y posgrado del sistema escolarizado, y de universidad abierta y a distancia de la UNAM.

Para el primer turno, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, comentó que se esperaban cinco mil 950 jóvenes, pero se reportó la asistencia de aproximadamente cuatro mil 200, es decir, alrededor del 30 por ciento no se presentó. Refirió que se espera que dicha tendencia se mantenga a lo largo de las siguientes jornadas.

En éste, que fue el primero de tres días de aplicación en la sede capitalina, fueron convocados aproximadamente 17 mil 850 personas. Al cierre de esta edición, correspondiente al segundo turno, el corte formal fue de ocho mil 174 personas y durante el tercero se observó un aforo similar, sin que hubiera un corte oficial; sin embargo, personal de la UNAM estimó una asistencia de 11 mil 900 aspirantes, lo que hablaría de un ausentismo de 33.4 por ciento.

42,784 aspirantes están citados en 9 turnos durante tres días

De la Fuente Hernández explicó que el ausentismo observado desde la semana pasada en las otras sedes es multifactorial. Uno de esos factores es que en estados del centro de la República suelen aplicar pruebas para universidades de sus estados.

“Es multifactorial. Muchos jóvenes hacen exámenes en varias universidades al mismo tiempo. Es muy frecuente en provincia que los jóvenes del Bajío al mismo tiempo hagan la aplicación a la Autónoma de San Luis Potosí, a la Autónoma de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato, etcétera y conforme van saliendo los resultados, ellos van ponderando y van escogiendo.

17,850 personas fueron citadas para los primeros 3 ciclos

“De hecho, es muy frecuente también que cuando te llega tu carga, yo fui director cuatro veces y cuando te llega tu carga de alumnos, un porcentaje que fue aceptado no concluye su inscripción”, comentó el secretario general.

A la salida de la prueba, varios de los aspirantes afirmaron haber experimentado fallas en los dispositivos utilizados, como que el avance de reactivos respondidos se perdió y esto los obligó a reiniciar el examen.

8,174 jóvenes hicieron su examen en las dos primeras tandas

Cecilia Estrella, aspirante a Medicina Veterinaria y Zootecnia, comentó que la tableta que utilizó sí registró problemas de conectividad, mientras que otros aspirantes presentaron problemas para ingresar a su examen, que después de unos minutos fueron solucionados.

“Mi computadora tenía fallas de conexión, pero marcaba que no había ningún problema con la realización de las preguntas. Y a otros compañeros no los dejaba ingresar al principio y los tenían que cambiar de equipo.

“Y después, en el equipo al que los cambiaban no podían realizar la prueba porque en el equipo anterior ya habían iniciado la cuenta. No, fue cuestión de dos minutos que estuvieron en espera”, contó Estrella.

Decenas de aspirantes hacen su prueba, ayer, en el Palacio de los Deportes. ı Foto: David Patricio|La Razón

Hasta la tarde de ayer, se habían reportado 16 incidencias de este tipo, pero personal de la UNAM aseguró que cada caso fue resuelto a tiempo y no incidieron de manera negativa.

El secretario general detalló que varios de los equipos usados ya pertenecían a la UNAM; sin embargo, también se recurrió a tabletas prestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Confirmó que los resultados se darán a conocer aproximadamente a finales de agosto, incluso coincidiendo con el arranque de clases previsto para la generación de primer ingreso el 31 de ese mes.

“(Las clases) inician el 31 de agosto y los resultados irán saliendo el fin de semana anterior. Necesitamos todos los resultados para comenzar a hacer la ponderación y asignación de acuerdo con los espacios que tenga cada escuela, cada facultad, cada modalidad y cada turno”, detalló.

Consideró que esta experiencia deberá de llevar a valorar la forma en que se aplicará el examen de ingreso para las siguientes generaciones.

En cuanto a las quejas de aspirantes a los que cancelaron el examen durante su presentación en línea, comentó que ya se han revisado alrededor del 70 por ciento de los casos, a los que se les han expuesto las razones y evidencias por las que se anuló la prueba y, hasta ahora, no ha habido alguna inconformidad.

El secretario ofreció una disculpa por la doble aplicación del examen, pero remarcó que el objetivo fue garantizar la equidad en el ingreso a la UNAM, ante las dudas que surgieron con los resultados de la prueba en línea, pero en el camino se encontraron dificultades.

“Hay que pedir una disculpa. Al final del día sucedió algo inesperado, que rebasó cualquier expectativa, que no tuvieron que ver muchísimos jóvenes que hicieron de manera normal y formal y que estuvieron muchos meses estudiando y que son afectados con el estrés de un nuevo examen”, dijo.