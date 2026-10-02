Plataformas digitales deben retirar contenidos que inciten a la violencia: Mario Delgado

El cuestionamiento a la falta de moderación algorítmica en las plataformas de redes sociales fue planteado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El Gobierno de México presentará la próxima semana un proyecto de decreto presidencial que obligará a las plataformas digitales y redes sociales a detectar y eliminar de forma inmediata todo contenido que incite a la violencia y ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes en el país.

La medida responde a los recientes hechos violentos registrados en diversos planteles educativos del territorio nacional. Ante esta situación, las autoridades federales instruyeron la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para regular la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el entorno digital.

Durante la conferencia “La mañanera del pueblo”, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, cuestionó que las plataformas no utilicen sus algoritmos e inteligencia artificial para frenar a tiempo las publicaciones peligrosas que afectan a la juventud mexicana.

“Las plataformas tendrán la obligación no solo de detectarlos, sino de retirarlos de manera inmediata, así asumiendo su responsabilidad frente a los contenidos a los que tienen acceso los menores. Tienen que demostrarnos que son sitios seguros”, afirmó el funcionario federal.

Para articular esta estrategia de prevención, la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Agencia de Transformación Digital, la SEP, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia trabajan en un marco normativo unificado. Este equipo dará seguimiento a las alertas digitales y distinguirá entre expresiones comunes y amenazas reales en la red.

De forma paralela, la SEP reforzará en los planteles escolares el programa “El ABC de las Emociones”. Esta iniciativa busca trasladar herramientas de gestión emocional directamente al aula, permitiendo que docentes y alumnos hablen abiertamente sobre sus sentimientos para detectar factores de riesgo a tiempo.

El plan gubernamental contempla asambleas informativas con madres, padres de familia y personas cuidadoras, además de la instalación de buzones confidenciales en las escuelas para la detección temprana de posibles amenazas. Asimismo, se promoverá el uso de la Línea de la Vida en situaciones complejas.

Con esta reforma, México busca establecer un marco legal firme que exija mayor compromiso a las empresas tecnológicas globales, fortaleciendo los entornos digitales e institucionales donde se desenvuelven las comunidades escolares de todo el país.

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JVR