Lotería Nacional emite billete por 200 años del Consulado General de México en Nueva York

La develación del billete conmemorativo y el homenaje a la diplomacia consular fueron encabezados por la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Un total de 3.6 millones de cachitos de Lotería ya circulan en las calles y puntos autorizados de todo México para conmemorar los 200 años del Consulado General de México en Nueva York. La emisión rinde tributo a la historia diplomática y a la comunidad migrante radicada en Estados Unidos.

El billete ilustra el Sorteo Mayor Número 4030, el cual se celebrará el próximo martes 6 de octubre. La presentación oficial fue encabezada por la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter.

Esta edición conmemorativa ofrece un Premio Mayor de 21 millones de pesos repartido en tres series, dentro de una bolsa total distribuidora de 66 millones de pesos. Los cachitos se encuentran disponibles tanto en la red física de billeteros como en la aplicación móvil MiLotería.

Las autoridades destacaron que la representación en Nueva York es una de las más antiguas del país, fundada en 1826 cuando México daba sus primeros pasos como nación independiente. Hoy en día, esta sede brinda atención y protección consular a más de 1.2 millones de mexicanos en la zona metropolitana neoyorquina.

“Este billete reconoce dos siglos de servicio y, sobre todo, a quienes le dan sentido: nuestras hermanas y hermanos migrantes, porque donde está nuestra gente, está México”, enfatizó Olivia Salomón durante el acto de develación.

El mensaje en representación de la SRE sobre la protección a los connacionales en el extranjero fue brindado por la subsecretaria Cristina Planter. ı Foto: Especial.

La funcionaria resaltó el vínculo histórico de estados como Puebla con la urbe estadounidense, una relación tan estrecha que ha derivado en la popular denominación “PueblaYork” entre las familias que mantienen vivos sus lazos a través de las fronteras.

Por su parte, la subsecretaria Cristina Planter señaló que la labor consular es un pilar de la política exterior. Aseguró que la conmemoración permite reafirmar la historia compartida y la protección constante a las comunidades de connacionales en el extranjero.

El diseño impreso integra símbolos de identidad entre ambas regiones, como el Ángel de la Independencia, la Estatua de la Libertad, la escultura de Benito Juárez en Bryant Park y el edificio Empire State iluminado con la bandera nacional.

El sorteo se transmitirá en vivo a las 20:00 horas del martes 6 de octubre a través de las plataformas digitales oficiales de la institución.

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JVR