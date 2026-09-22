SEP publica en el DOF acuerdo para regular celulares en escuelas

Estudiantes de educación básica a la entrada de una escuela, en una fotografía ilustrativa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que restringe el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica a partir del próximo 3 de noviembre.

El acuerdo establece las disposiciones para escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de regular el uso de dispositivos electrónicos e inteligentes durante la jornada escolar.

SEP acordó regular el uso de teléfonos celulares en aulas. ı Foto: X: @mario_delgado

¿En qué casos se podrán usar celulares en escuelas?

No obstante, contempla la posibilidad de usar los aparatos para fines educativos, “a fin de que, en los casos y condiciones en que se utilicen, constituyan herramientas para garantizar entornos educativos saludables y propicios para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las personas educandas”.

Asimismo, se podrán utilizar en casos de emergencia o por necesidades relacionadas con la salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

En el caso de la educación media superior, la medida deberá someterse a un “proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos” con la comunidad educativa, cuando los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales no tengan una finalidad pedagógica.

Para educación superior, se fomentará el uso responsable de estas herramientas de acuerdo con las disposiciones y acuerdos adoptados en cada institución.

Menores acompañados por una mujer a punto de ingresar a una escuela. ı Foto: Cuartoscuro

Como parte del proceso de implementación en los planteles, a partir de este 23 de septiembre las autoridades educativas deberán realizar reuniones con madres y padres de familia, personas tutoras y demás integrantes de las comunidades.

Lo anterior, “para la información, difusión, apropiación, implementación y construcción de acuerdos respecto de las condiciones y prácticas” contempladas en el acuerdo.

Prohibición de celulares es insuficiente, reclama Unión Nacional de Padres de Familia

| Yulia Bonilla

Respecto al acuerdo emitido por la SEP, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) consideró que se trata de una medida insuficiente para combatir la brecha de aprendizaje y el rezago educativo.

En un posicionamiento, la organización señaló que el diagnóstico y la construcción del Acuerdo careció de escucha y consideración a las inquietudes de las familias, lo que, opina, podría llevar a que su implementación resulte ineficaz.

“En un contexto de rezago educativo profundo —con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional documentadas por el propio personal docente—, una regulación de uso de dispositivos, por sí sola, no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje”, advirtió.

Sugirió considerar la construcción de acuerdos con las familias para establecer “reglas coherentes” respecto a los horarios de uso, restricciones de redes sociales, límites de pantallas antes de dormir, así como un acompañamiento para que las madres y padres cuenten con información clara.

La UNPF también pidió que se tracen planes para la mejora de los programas educativos, los libros de texto que permitan una mejora en los resultados de la prueba PISA, los cuales mostraron deficiencias en lectura, escritura y matemáticas de parte de los estudiantes mexicanos.

No obstante, la organización reconoció el acuerdo como un “primer paso en la dirección correcta”, con el que se pone al centro el interés superior de la niñez.

“El Acuerdo 09/09/26 constituye un primer paso en la dirección correcta. Como UNPF, reconocemos el esfuerzo de las autoridades. No obstante, en el contexto de rezago educativo que enfrentamos, resultará insuficiente si no se complementa con acciones de mayor alcance que fortalezcan de manera real la autoridad de los docentes y si no se corrige la omisión de haber construido el diagnóstico y la propuesta sin la voz sistemática de las familias”, insistió.

Asimismo, pidió a las autoridades educativas abrir canales de participación para evaluar periódicamente la medida aplicada y no considerar solamente la prohibición de celulares, sino también las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de las y los estudiantes.

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cehr