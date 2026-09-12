Escuelas pierden más de 529 mil estudiantes

EL ÚLTIMO día de agosto reiniciaron las clases del ciclo escolar 2026-2027; se estima que más de 28 millones de niños, niñas y jóvenes asisiteron a los planteles

El Sistema Educativo Nacional registró una reducción de más de medio millón de estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior en el ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo con las cifras actualizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Los datos, cotejados con los correspondientes al ciclo 2024-2025, muestran que la matrícula total pasó de 34 millones 370 mil 623 estudiantes a 34 millones 81 mil 774, lo que representa una disminución neta de 288 mil 849 alumnos, equivalente a 0.84 por ciento, de acuerdo con la organización Educación con Rumbo.

Al sumar las pérdidas registradas en los distintos niveles educativos, la reducción acumulada asciende a 529 mil 536 estudiantes. Sin embargo, la alerta está en los niños y niñas, pues nueve de cada 10 se obervaron en primaria y preescolar.

El Dato: La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el programa “La escuela es nuestra” tendrá un presupuesto de 20 mil millones de pesos el siguiente año.

De acuerdo con la información, la mayor caída se concentró en educación primaria, donde la matrícula pasó de 12 millones 838 mil 201 alumnos en el ciclo 2024-2025 a 12 millones 520 mil 339 en el siguiente año escolar.

Esto significa que 317 mil 862 estudiantes menos cursaron la primaria, una reducción de 2.48 por ciento. La disminución se presentó en 31 de las 32 entidades federativas. Sólo Coahuila tuvo un incremento en la matrícula.

El segundo mayor descenso se registró en preescolar, cuya población estudiantil pasó de 3 millones 996 mil 767 a 3 millones 823 mil 694 alumnos, es decir, 173 mil 73 niñas y niños menos, una caída de 4.33 por ciento entre ciclos.

En conjunto, preescolar y primaria concentran una reducción de 490 mil 935 estudiantes, equivalente a 92.7 por ciento del total de 529 mil 536 pupitres vacíos.

La reducción también alcanzó a educación inicial, secundaria y media superior. En inicial se contabilizaron 6 mil 988 estudiantes menos; en secundaria, 14 mil 264; y en media superior, 17 mil 349.

El comportamiento de los tres niveles antes mencionados contrastó con el registrado en educación superior, donde la matrícula aumentó en 240 mil 687 estudiantes, equivalente a un crecimiento de 4.36 por ciento entre los ciclos de la SEP.

Para Patricia Ganem, coordinadora de Investigación del Observatorio de la Educación, el incremento de estudiantes universitarios no debe ocultar el comportamiento de los niveles descendientes.

“No basta con que aumente la matrícula universitaria si cada vez hay menos niños y niñas en los primeros niveles educativos. Aunque tenemos que lograr que los estudiantes lleguen a la universidad, el principal reto es garantizar que tengan las condiciones para ingresar, permanecer y avanzar desde el inicio de su trayectoria escolar”, escribió en un boletín.

Los datos, sin embargo, no permiten concluir por sí mismos que los más de 529 mil estudiantes hayan abandonado la escuela. Una reducción de matrícula puede obedecer también a factores demográficos, movilidad de la población, migración o cambios en la cobertura educativa.

La organización Educación con Rumbo llamó a la SEP a explicar los factores que están detrás de la reducción de la matrícula entre los últimos mencionado ciclos.

“Menos ideología y más educación”, exige el FNF

| Por Claudia Arellano |

TRAS LOS RESULTADOS de la prueba PISA 2025, que ubicaron a México por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, el Frente Nacional por la Familia (FNF) demandó al Gobierno a revisar la política educativa y evaluar los resultados de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al considerar que el sistema debe concentrarse en recuperar los aprendizajes fundamentales.

La organización planteó la necesidad de privilegiar la formación académica y pidió “menos ideología y más educación”, en medio del debate abierto por los resultados de la evaluación internacional aplicada a estudiantes de 15 años.

De acuerdo con los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. En matemáticas, el resultado representó una caída de siete puntos respecto de 2022, mientras que lectura también retrocedió siete puntos. En ciencias, el desempeño se mantuvo prácticamente estable.

10 años cumple el Frente Nacional por la Familia

Uno de los principales focos de preocupación está en matemáticas: solamente alrededor de 30 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia, frente a 65 por ciento en el promedio de los países de la OCDE.

El FNF sostuvo que los resultados deben ser tomadas como una señal para revisar las políticas educativas implementadas en los últimos años y no como datos que deban minimizarse.

La organización pidió que la evaluación del modelo educativo considere aspectos como los contenidos curriculares, la preparación de los docentes, los materiales educativos y los mecanismos para medir efectivamente los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes.

El planteamiento del Frente se suma a las críticas que distintas organizaciones de padres y madres de familia, así como especialistas que se han expresado después de conocerse los resultados de PISA 2025, primera edición realizada después de la implementación de la NEC.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que México ocupó el lugar 37 de 38 países de la OCDE en ciencias y comprensión lectora, mientras que siete de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo de desempeño en matemáticas.