“Menos ideología y más educación”, exige el FNF

TRAS LOS RESULTADOS de la prueba PISA 2025, que ubicaron a México por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, el Frente Nacional por la Familia (FNF) demandó al Gobierno a revisar la política educativa y evaluar los resultados de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al considerar que el sistema debe concentrarse en recuperar los aprendizajes fundamentales.

La organización planteó la necesidad de privilegiar la formación académica y pidió “menos ideología y más educación”, en medio del debate abierto por los resultados de la evaluación internacional aplicada a estudiantes de 15 años.

De acuerdo con los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. En matemáticas, el resultado representó una caída de siete puntos respecto de 2022, mientras que lectura también retrocedió siete puntos. En ciencias, el desempeño se mantuvo prácticamente estable.

10 años cumple el Frente Nacional por la Familia

Uno de los principales focos de preocupación está en matemáticas: solamente alrededor de 30 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia, frente a 65 por ciento en el promedio de los países de la OCDE.

El FNF sostuvo que los resultados deben ser tomadas como una señal para revisar las políticas educativas implementadas en los últimos años y no como datos que deban minimizarse.

La organización pidió que la evaluación del modelo educativo considere aspectos como los contenidos curriculares, la preparación de los docentes, los materiales educativos y los mecanismos para medir efectivamente los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes.

El planteamiento del Frente se suma a las críticas que distintas organizaciones de padres y madres de familia, así como especialistas que se han expresado después de conocerse los resultados de PISA 2025, primera edición realizada después de la implementación de la NEC.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que México ocupó el lugar 37 de 38 países de la OCDE en ciencias y comprensión lectora, mientras que siete de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo de desempeño en matemáticas.