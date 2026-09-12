EU defiende designar como terroristas a cárteles mexicanos al recordar el 11-S

En el marco de la ceremonia por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, vinculó la evolución de las amenazas terroristas con la decisión del presidente Donald Trump de designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

En la ceremonia realizada en la representación en la Ciudad de México, en la que se recordaron los ataques que dejaron casi tres mil personas muertas, el diplomático sostuvo que los métodos de grupos violentos han cambiado, aunque persiste el uso del miedo como instrumento de control.

“Las organizaciones terroristas se adaptan. Sus métodos cambian. Sus redes cambian. Pero las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres”, expresó.

El Dato: El gobierno de Florida aprobó ayer un reglamento que permitirá al estado hacer su propia lista de organizaciones terroristas, en la que prevé incluir a tres cárteles mexicanos.

Johnson colocó en ese contexto la política adoptada por la administración estadounidense contra el crimen organizado: “Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al narcotráfico. Utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades y amenazar a nuestra gente”.

El 20 de febrero de 2025, EU designó como organizaciones terroristas extranjeras a los mexicanos Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, además del grupo transnacional Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), originaria de El Salvador.

Veinticinco años después de los atentados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93 en Pensilvania, el embajador señaló que mantener la memoria de lo ocurrido también implica identificar riesgos contemporáneos.

“El terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, pero nunca debemos dejar de reconocerlo por lo que es”, dijo ante los asistentes a la ceremonia conmemorativa, en la que develó una placa para recordar a las víctimas y transmitir a nuevas generaciones el significado de los ataques.

México también ocupó una parte central del mensaje del 11-S. Johnson recordó la participación de integrantes de Los Topos y otros mexicanos que viajaron a Estados Unidos para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate después de los atentados.

“No fueron por un tratado ni por un acuerdo económico. Fueron porque los vecinos ayudan a sus vecinos y los amigos permanecen unidos cuando ocurre una tragedia”, afirmó al agradecer el respaldo mexicano.

Ese episodio, añadió, representa para Washington uno de los vínculos que sostienen la relación bilateral más allá del intercambio económico: “EU y México están unidos por la geografía y el comercio, pero nuestra relación también es una elección, la elección de trabajar juntos, apoyarnos mutuamente y proteger juntos a nuestra gente, sobre la base de los fuertes vínculos entre nuestros pueblos”.

Sobre la relación política actual, Johnson mencionó al presidente Donald Trump y a la Presidenta Claudia Sheinbaum como responsables de impulsar una alianza bilateral orientada a resultados. El diplomático pidió que ambos países mantengan su cooperación en defensa de los principios que Estados Unidos reivindica desde los atentados.

“Y así como el presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum impulsan una alianza que da resultados, que nuestras dos naciones continúen unidas en defensa de la libertad y la democracia que tanto valoramos”, declaró.

Johnson cerró su mensaje con un llamado a preservar la memoria de las víctimas y mantener la cooperación entre ambas naciones: “25 años después, esa amistad nos recuerda que, cuando ocurre una tragedia, nuestras naciones no la enfrentan solas, permanecemos unidas”.

Cae traficante de armas

Por Tania Gómez

Autoridades federales detuvieron en Sonora a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad Federal.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional entre elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el operativo se aseguraron más de cinco mil 400 cartuchos y un vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, “con dichas acciones se afecta la capacidad operativa de los grupos criminales y se evita que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia”.

Van contra uso de drones en la frontera

| Por Tania Gómez |

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, anunció que la próxima semana se reunirá con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información y dar seguimiento al operativo contra el uso de drones en la frontera, luego de que México desplegara alrededor de 800 elementos y equipos especializados para detectar e inhibir estos dispositivos.

“Hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”, informó en la conferencia de prensa mañanera, al explicar los avances de la operación, que se desarrolla de manera coordinada con autoridades estadounidenses.

Trevilla Trejo detalló que el operativo contempla una franja de cinco kilómetros a lo largo de la frontera, tomando como referencia la línea limítrofe, con una profundidad de 500 metros en territorio mexicano. En esta zona se realizan patrullajes terrestres y se utilizan equipos antidrones semifijos y móviles.

El Tip: EU dijo que derribó más de 300 drones en la frontera vinculados a grupos criminales durante 2026.

“Estamos hablando alrededor de 800 elementos que están patrullando y también con equipo antidrón semifijo y móviles”, explicó el funcionario.

Estos equipos tienen capacidad para inhibir drones en un radio de hasta tres kilómetros. El Ejército cuenta con dos o tres equipos para cubrir la franja que corresponde a México, mientras que Estados Unidos realiza un despliegue similar del otro lado de la frontera.

El secretario precisó que este esquema de vigilancia se implementa desde febrero del año pasado y forma parte de las operaciones que se mantienen a lo largo de toda la frontera.

Actualmente, agregó, hay alrededor de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y unos mil 300 integrantes del personal militar desplegados en los estados fronterizos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a dimensionar correctamente el tipo de drones que se utilizan en la frontera y aclaró que no se trata de dispositivos equipados con armas de fuego. Explicó que estos aparatos son empleados principalmente para obtener imágenes y detectar la presencia de patrullas fronterizas o de elementos estadounidenses, con el objetivo de facilitar el cruce ilegal de personas.

“Son drones comerciales los que usan en la frontera. No son drones que se utilicen con algún arma de fuego, sino drones comerciales para poder ver del otro lado”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo reconoció que este uso de drones no debería ocurrir, pero insistió en que debe colocarse el fenómeno “en su justo término”.

La titular del Ejecutivo federal también destacó la reducción del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Señaló que mientras en diciembre de 2023 se registraban cerca de 20 mil encuentros diarios en la frontera, actualmente la cifra ronda entre 300 y 350 personas, quienes son detectadas por las autoridades estadounidenses y posteriormente retornadas a México.