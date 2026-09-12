Cuestiona presupuesto del INE y pide aclarar cambios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “exagerada” la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027 y pidió a sus consejeros explicar cambios recientes en los lineamientos para las boletas “planchadas” así como la modificación del color institucional del organismo, ante las dudas que, dijo, se han generado de cara al proceso electoral.

Señaló que el INE plantea un presupuesto superior a 40 mil millones de pesos , monto que, desde su perspectiva, debería revisarse a partir de los recursos ejercidos en 2024 y la inflación acumulada: “Desde nuestro punto de vista, pues tendría que evaluar cuánto se destinó en el 24 y algo similar para el 27, considerando la inflación de los tres años”.

Recordó que inicialmente el instituto había solicitado 47 mil millones de pesos y cuestionó que se contemplaran recursos relacionados con una eventual revocación de mandato. Explicó que, por disposición constitucional, ese ejercicio no podría realizarse en 2027, sino hasta 2028, en caso de que se solicitara.

42 mil 274.5 mdp en 2027, según la propuesta de Hacienda

Otro de los asuntos que pidió aclarar es el criterio para considerar válidas las boletas que no sean dobladas de determinada manera. Dijo que existe confusión sobre una resolución y advirtió que el tema requiere una explicación puntual.

“Sería muy bueno que el INE aclarara exactamente qué cambio en el lineamiento se hizo porque hasta ahora, pues hay cierta confusión”, dijo en conferencia.

La Presidenta recordó que durante años se ha considerado que las boletas sin doblar, conocidas como “planchadas”, podrían representar un riesgo, al permitir eventualmente que se introdujeran varias papeletas en una casilla. Por ello, insistió en la necesidad de conocer con precisión el alcance de la modificación aprobada por el organismo electoral.

También pidió explicar el cambio de color en la identidad del INE, realizado previo al inicio del proceso electoral, al pasar de rosa mexicano a lila. Ante la versión de que la modificación estaría relacionada con el color utilizado por el nuevo partido político Somos, dijo que el instituto debe aclarar las razones.

Sobre la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en el inicio de la jornada electoral, descartó una intromisión del Ejecutivo y explicó que acudió como invitada del propio INE a un acto protocolario.

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