EU no ha entregado pruebas adicionales contra Rocha Moya, revela Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México pruebas adicionales en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a que las autoridades mexicanas han solicitado conocer los elementos que sustentan la petición de detención con fines de extradición.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que México ha enviado documentación relacionada con el caso y ha solicitado directamente a las autoridades estadounidenses que proporcionen las pruebas que sustentan sus acusaciones.

Sin embargo, señaló que la respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendría obligación de entregar elementos adicionales debido a que su solicitud corresponde a una detención urgente con fines de extradición.

“La respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional. Eso es lo que hasta ahora han contestado”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum precisó que las autoridades estadounidenses todavía podrían presentar pruebas posteriormente, particularmente durante un eventual proceso judicial en ese país.

“Todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora... habría que ver qué es lo que traen de pruebas en contra de él”, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también explicó que existen diferencias importantes entre el sistema penal acusatorio de Estados Unidos y el mexicano, particularmente respecto al valor que tienen los testimonios como elementos probatorios.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, en el sistema estadounidense los testimonios pueden ser considerados como pruebas con mayor facilidad, mientras que en México se requieren otro tipo de elementos para acreditar la probable responsabilidad de una persona y avanzar en una investigación.

“En Estados Unidos los testimonios se toman como pruebas; en México no”, afirmó.

Claudia Sheinbaum añadió que también existen diferencias respecto a la tipificación de delitos. En el caso relacionado con el transporte ilegal de combustible, señaló que las autoridades estadounidenses han argumentado que dicha conducta no está tipificada de la misma manera en México.

“En México no está tipificado de la misma manera”, explicó.

Por ello, Claudia Sheinbaum indicó que cuando Estados Unidos solicita colaboración de México debe plantear un delito que también esté contemplado dentro del sistema penal mexicano.

Durante la misma conferencia, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que México ha enfrentado situaciones similares al solicitar a Estados Unidos detenciones con fines de extradición.

“Nosotros hemos solicitado igual estas detenciones con fines de extradición y en absolutamente todos los casos nos han contestado que hay que incorporar nueva evidencia o, en su caso, rechazan esa solicitud y nos piden que se solicite formalmente la extradición”, señaló.

Alcalde explicó que, en el caso de Rocha Moya, la documentación enviada por México fue analizada y se determinó que no contaba con elementos suficientes para continuar con el procedimiento y llevar el caso ante un juez.

“Con la documentación que se había enviado pues no se contaba con elementos para poder avanzar y poderlo llevar a un juez”, afirmó.

La funcionaria señaló que para avanzar con una solicitud de esta naturaleza se requieren elementos probatorios que permitan sustentarla ante la autoridad judicial.

Por ello, agregó, se solicitaron mayores elementos a las autoridades estadounidenses.

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FGR