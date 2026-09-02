MC desestima denuncia de Sheinbaum sobre eventual intervención de EU en elecciones

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, rechazó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el gobierno de Estados Unidos busca dividir a su administración e influir en las elecciones mexicanas.

El senador sostuvo que no observa una intención de intervención electoral por parte del gobierno estadounidense y acusó a la mandataria de recurrir a “evasivas” para no asumir responsabilidad frente a los señalamientos hechos desde Washington contra funcionarios mexicanos.

“Yo creo que la Presidenta lo que está haciendo es buscando evasivas, sobre todo para no asumir la responsabilidad”, afirmó.

Castañeda señaló que, más allá de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, lo que debería preocupar al Gobierno federal es la falta de acciones para responder a esos señalamientos.

“Lo que llama la atención es la inacción del Gobierno federal para atender estos señalamientos”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional ı Foto: Cuartoscuro

El emecista cuestionó directamente la postura de Sheinbaum y consideró que su gobierno debería actuar en consecuencia en lugar de atribuir las acusaciones a una supuesta estrategia de intervención de Estados Unidos.

“Me parece que hay que decirle a la Presidenta que lo que debe hacer es asumir su responsabilidad, ella y el Gobierno federal. No buscar evasivas, no buscar pretextos”, señaló.

Al ser cuestionado expresamente sobre si percibe una intención del gobierno estadounidense de “meter la mano” en las elecciones, Castañeda fue tajante: “No, yo no percibo eso que comenta la Presidenta.”

El senador afirmó que Estados Unidos ha sido claro en las exigencias planteadas al gobierno mexicano y sostuvo que, en determinados casos, es el Estado mexicano el que está “en falta” por no responder adecuadamente.

Como ejemplo, mencionó las solicitudes de detención con fines de extradición relacionadas con funcionarios del Gobierno de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza.

“Me parece que el gobierno mexicano también está en falta en no responder adecuadamente, por ejemplo, a la solicitud de detención con fines de extradición que se hace con varios funcionarios del Gobierno de Sinaloa, incluido el senador Inzunza”, declaró.

Castañeda también cuestionó la falta de respuestas de la Fiscalía ante señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado dentro de sectores de la clase política de Morena.

“Llama poderosamente la atención que no haya de parte de la Fiscalía respuestas efectivas a los señalamientos que hay sobre corrupción y nexos del crimen organizado de una gran parte de la clase política morenista”, acusó.

El coordinador de MC insistió en que el Gobierno federal debe responder a los señalamientos provenientes de Estados Unidos en lugar de interpretarlos como un intento de intervención política.

“Creo que hay una mala lectura de lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y creo que la Presidenta tiene, repito, que asumir la responsabilidad de actuar en consecuencia”, concluyó.

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MSL