‘Vamos por la Presidencia’: Dante Delgado asegura que MC crecerá en 2027

El fundador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, puso la mira en las próximas contiendas electorales y aseguró que el partido naranja crecerá en 2027, con triunfos en distintos estados, capitales y zonas metropolitanas, para posteriormente ir por la Presidencia de la República en 2030.

Delgado sostuvo que MC tiene condiciones para ampliar su presencia electoral durante los comicios del próximo año.

“Desde Veracruz les decimos: Movimiento Ciudadano les ganará a la buena en varios estados, capitales y zonas metropolitanas en la elección del próximo año, y en 2030 ganaremos el gobierno del estado y la Presidencia de la República”, afirmó.

El mensaje electoral llegó al final de un pronunciamiento en el que el exgobernador de Veracruz lanzó diversos señalamientos contra Morena y acusó al gobierno estatal de ejercer presiones contra integrantes de Movimiento Ciudadano.

Morena tiene todo el poder y no tiene límite para abusar de él.



Necesitamos rescatar el estado de derecho para Veracruz y para México. pic.twitter.com/zLNftEd5ox — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2026

Dante Delgado acusa presiones contra Movimiento Ciudadano

Delgado señaló directamente al gobierno encabezado por Rocío Nahle y acusó que en Veracruz las instituciones de procuración de justicia han sido utilizadas como instrumentos políticos para perseguir a adversarios e intimidar a quienes mantienen posiciones críticas.

El fundador de MC aseguró que su partido no busca impunidad para ninguno de sus integrantes y sostuvo que quien cometa un delito debe ser investigado y, si existen pruebas, juzgado y sentenciado.

Sin embargo, exigió que las investigaciones se realicen con respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso y bajo las mismas reglas para todos.

Como parte de sus señalamientos, recordó que durante las elecciones municipales de 2025 diez candidaturas de Movimiento Ciudadano denunciaron amenazas y mencionó el asesinato de Avisack Douglas, candidata del partido en Juan Rodríguez Clara.

También acusó presuntas irregularidades electorales en Papantla y Poza Rica, donde afirmó que MC había ganado en las urnas.

MC pone la mira en 2027 y la Presidencia en 2030

Dante Delgado amplió sus críticas y mencionó casos de integrantes de Movimiento Ciudadano en Nayarit, Puebla, Tabasco y Campeche, los cuales presentó como ejemplos de lo que considera un uso político de las instituciones de justicia contra adversarios.

Asimismo, afirmó que Movimiento Ciudadano promoverá una reforma para que las fiscalías vuelvan a depender directamente de los poderes Ejecutivos estatales y federal, con el argumento de que quienes encabezan los gobiernos asuman el costo político de sus actuaciones.

Pese a los señalamientos que hizo durante su discurso, Delgado cerró con un mensaje electoral y aseguró que MC continuará creciendo.

Su apuesta contempla obtener triunfos en estados, capitales y zonas metropolitanas durante 2027 y, tres años después, competir por el máximo cargo político del país.

“En 2030 ganaremos [...] la Presidencia de la República”, afirmó.

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MSL