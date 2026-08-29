FGR reserva hasta 2031 información sobre ‘El Jando’, piloto que trasladó a ‘El Mayo’ a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) reservó durante cinco años la información relacionada con Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos, el 25 de julio de 2024.

La clasificación, que mantendrá restringidos los documentos hasta 2031, incluye grabaciones, entrevistas, dictámenes periciales y otros datos incorporados en las carpetas de investigación abiertas por el traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.

Medios como El Universal reportaron que, ante una solicitud de información —en la que también se pidió una versión pública de los documentos—, la FGR negó el acceso a las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos relacionados con “El Jando”.

La institución argumentó que la divulgación de esos materiales podría comprometer las investigaciones en curso y la persecución de delitos. También sostuvo que su publicación representaría un riesgo “real, demostrable e identificable” para la seguridad nacional y podría afectar los datos personales y derechos del involucrado.

El Comité de Transparencia de la FGR confirmó el pasado 19 de agosto la clasificación de la información por un periodo de cinco años. La medida no implica que los documentos permanecerán ocultos definitivamente, pero restringe su consulta mientras continúen las causas que justificaron la reserva.

🔴La FGR puso bajo reserva durante cinco años la información relacionada con Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, señalado por la propia Fiscalía como el piloto que presuntamente trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024.



Grabaciones, peritajes,… pic.twitter.com/EYf3pppmL7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 29, 2026

FGR identificó después a “El Jando”

La decisión ocurre semanas después de que la propia Fiscalía reconociera que no sabía que “El Jando” era el piloto que participó en el traslado de “El Mayo” Zambada cuando permaneció bajo custodia de las autoridades mexicanas.

En una tarjeta informativa difundida el 15 de julio, la dependencia explicó que fue hasta junio de 2026 cuando obtuvo indicios de que la voz y las huellas dactilares de Núñez Ojeda coincidían con las del hombre que pilotó la aeronave utilizada para llevar a Zambada y Guzmán López a Estados Unidos.

“El Jando” había sido detenido en febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, durante un enfrentamiento en el que murió un elemento militar y otros cinco resultaron lesionados. Al momento de su captura habría proporcionado una identidad distinta.

Meses después, en agosto de 2025, fue enviado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales. Para entonces, las autoridades mexicanas todavía no habían establecido su posible participación en el traslado de Zambada.

La FGR mantiene abierta una investigación sobre la salida del capo de territorio mexicano. El propio “Mayo” Zambada ha sostenido que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos.

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MSL