SSPC defiende extradición de ‘El Jando’ a EU por riesgo que representaba para la seguridad en México

Omar García Harfuch afirmó que la entrega de Mauro Alberto Núñez, "El Jando", respondió a criterios de seguridad al considerar que seguía generando violencia en México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, justificó la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez, “El Jando”, señalado como el piloto que habría sacado de México a Ismael “El Mayo” Zambada, al asegurar que los delincuentes extraditados causaban más daño permaneciendo en territorio nacional que fuera del país.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tanto la mandataria como el titular de la SSPC evitaron profundizar sobre el caso y reiteraron que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de informar sobre las investigaciones y los detalles relacionados con la detención y entrega del presunto operador.

No obstante, García Harfuch explicó que las extradiciones se autorizan cuando se detecta que los detenidos continúan delinquiendo desde los centros penitenciarios, manteniendo operaciones criminales pese a estar privados de la libertad.

“Fueron personas que para nosotros, para el Gabinete de Seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado“, afirmó el funcionario.

García Harfuch señaló que varios de los enviados a Estados Unidos habían logrado frenar durante años sus procesos de extradición mediante amenazas, actos de corrupción e incluso homicidios contra funcionarios del sistema penitenciario.

Añadió que muchos de estos delincuentes seguían estableciendo alianzas con otros grupos criminales desde prisión, además de ordenar homicidios, extorsiones y otras actividades que afectaban a la población.

El secretario también indicó que, en estos casos, existían solicitudes formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para reclamar a personas con procesos penales pendientes en ese país.

Al ser cuestionado sobre si la presunta afectación a la soberanía nacional pesó en la decisión de entregar a “El Jando”, García Harfuch respondió que la prioridad del Gobierno es retirar del país a quienes generan violencia.

Asimismo, reconoció que México sí puede negar una extradición cuando así lo considere, tras analizar cada solicitud, aunque insistió en que respecto al caso de “El Jando” debe esperarse a la información oficial que presente la FGR.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una negativa del Gobierno federal para responder sobre el caso y explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República dar a conocer cómo se realizó la detención del presunto piloto y el proceso mediante el cual fue identificado.

“No es que no la queramos contestar... es muy importante que la Fiscalía General de la República dé toda la información de cómo fue que se detuvo a esta persona y cómo es que se fue identificando. Una vez que la Fiscalía dé toda esta información, entonces ya nosotros podemos hablar”, sostuvo la mandataria.

am