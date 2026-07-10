De Chapito, piloto que llevó a Zambada

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República que explique bajo qué condiciones entregó al gobierno de Estados Unidos al piloto del avión que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a un aeropuerto de Nuevo México, y que pudo ser clave para esclarecer cómo fue extraído éste, tras caer en la trampa de su ahijado, Joaquín Guzmán López, lo que ha vuelto a cobrar actualidad y a involucrar al exembajador Ken Salazar por su insistencia en negar que algunas instancias de su país intervinieran en ello.

Después de que el fiscal especializado en Control Regional de la FGR, David Boone de la Garza, confirmó este martes en conferencia de prensa ante la titular, Ernestina Godoy, que después de llevar al capo sinaloense, el piloto, cuyo nombre no mencionó, pero que fue identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, trabajaba para Iván Archivaldo Guzmán Salazar, regresó a México, fue detenido aquí posteriormente por portación de armas y entregado a la justicia estadounidense, que es lo que la mandataria quiere que se le explique.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En cuanto se supo que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, estuvo en inminente riesgo de ser localizado y correr la misma suerte de El Mayo Zambada, lo que obligó a ser cambiado de refugio y él mismo asegurara en redes sociales que está en su casa, sin protección federal, para confirmar lo dicho en la mañanera, de que se han dicho muchas mentiras sobre él, como que el Gobierno lo tiene escondido, lo que se dijo es absolutamente falso.

Al mismo tiempo, el Gabinete de Seguridad informó que el Ejército no ha realizado ningún operativo para ocultar a Rocha, ni le ha dado protección en instalaciones militares para ocultarlo, al tiempo de que es coincidente la opinión en diversos sectores del costo que tendrá para el país la defensa de quien está acusado, junto con ocho de sus colaboradores, ante la justicia de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

No sólo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, sino también la Presidenta Sheinbaum, están en contra de gravar herencias y legados, como lo propuso la “ministra del pueblo”, la morenista Lenia Batres, en otra de sus ocurrencias protagónicas en el alto tribunal.

Con la exigencia que hará a funcionarios de Estados Unidos para que se esclarezca el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado, a manos de agentes del ICE en Houston, en un intento de evadir su arresto, inicia su tarea diplomática Roberto Lazzeri, el nuevo embajador en ese país.