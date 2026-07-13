FGR: el piloto era suyo, lo tenía… y lo dejó ir

Al estilo con el que el popular cronista de futbol Enrique Bermúdez solía referirse al momento en que un futbolista tenía el balón para anotar un gol, fue lo que le ocurrió a la Fiscalía General con el piloto de Iván Archivaldo Guzmán López, que fue quien trasladó a Ismael El Mayo Zambada de Culiacán a un aeropuerto de Nuevo México el 25 de julio de 2024, y al que ahora buscan para recapturarlo, interrogarlo y esclarecer cómo cayó el cofundador del Cártel de Sinaloa en la trampa que le tendió su ahijado Joaquín Guzmán López.

Después de cumplir esa encomienda, Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, el piloto de confianza de El Chapito, permaneció unos días, o semanas en Estados Unidos y regresó a México, en donde posteriormente fue detenido por portación de arma el 8 de febrero de 2025 y tres días después se confirmó que fue entregado a la justicia de aquel país, sin haber sido interrogado por su participación en aquel suceso.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los integrantes de la disidencia magisterial agrupados en la CNTE, que advirtieran que realizarían actos de protesta en las giras de fin de semana de la Presidenta Sheinbaum, lo volvieron a hacer en Zacatecas, en donde hace un mes ella canceló su visita, en donde en las propias filas de Morena persisten reclamos por el proceso de selección de candidatos a cargos de elección para el año próximo como coordinadores para defensa de soberanía e independencia.

Esta vez, en el acto que encabezó en Río Grande la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, les respondió que en su demanda de evaluación a los maestros, se va a ir a consultas con ellos, escuela por escuela, “sin negociación en lo ‘oscurito’”, para conocer la opinión de todas y todos ellos.

En el marco del Día del Abogado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación sostuvo que la independencia judicial debe ser un derecho de la ciudadanía y es indispensable en un sistema democrático, al destacar la importancia de ese principio ante la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Por cierto que los diferendos, discusiones y alegatos que en privado se han originado entre ministros y que en varias ocasiones han llegado a las sesiones públicas, son cada vez más frecuentes por el protagonismo entre algunas y algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos que en varias ocasiones los han llevado a enfrentamientos que han trascendido en semanas recientes.