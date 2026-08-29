Drones derribados por EU fueron inhabilitados en territorio estadounidense, aclara Defensa

Derribo de drones por Estados Unidos fue en territorio de su país, aclara Defensa.

El derribo de tres drones en la frontera entre México y Estados Unidos anunciado ayer por las fuerzas estadounidenses, ocurrió del lado de ese país y forma parte de las acciones de seguridad que cada uno realiza de manera soberana, aclaró este sábado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

A través de un breve comunicado, la Defensa informó que recibió información sobre la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos, la cual aclaró que el derribo de drones ocurrió en territorio estadounidense .

Frontera de México y Estados Unidos ı Foto: Reuters

La notificación fue transmitida a las autoridades mexicanas a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.

Además, el Comando Norte de Estados Unidos informó a Defensa que los drones derribados, los cuales fueron detectados la noche del 25 y 26 de agosto, eran utilizados por traficantes de indocumentados para vigilar a autoridades en la frontera .

Agentes de seguridad de México y Estados Unidos en la frontera de ambos países ı Foto: Reuters

Defensa detalló que acciones como esta forman parte de las “operaciones espejo” por parte de fuerzas de ambos países en favor de la seguridad conjunta y en la frontera.

Estados Unidos derriba con láser tres drones vinculados con el narco

Ayer, se reportó que el Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser para derribar tres drones que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

Así lo informó el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos, el cual destacó que, para esta acción, se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por su siglas en inglés) del Ejército.

Aspecto de un dron de uso militar. Foto|Cuartoscuro

“La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”, afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB, en inglés).

Los drones habían sido identificados como una amenaza física para el personal y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que motivó el derribo.

El mismo representa la primera vez que un sistema de este tipo es utilizado para derribar objetos voladores como estos.

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