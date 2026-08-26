Estados Unidos suspende citas para visas en todo el mundo

El Gobierno del Presidente Donald Trump pausó las citas de tramitación de visas para solicitantes de todo el mundo en medio de una represión migratoria en curso por parte de su policía migratoria.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el día de ayer 25 de agosto, que se ha puesto en marcha una iniciativa de capacitación global en todas las embajadas y consulados estadounidenses y que las citas para los servicios de visado se ajustarán para dar cabida a dicha formación.

Donald Trump ha impulsado una agresiva campaña de deportación y represión migratoria que incluye la revocación de visas y tarjetas de residencia, así como el rechazo de solicitudes por una variedad de razones. Los solicitantes de visas de inmigrante están recibiendo avisos de que sus citas se estaban reprogramando.

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El Departamento de Estado no especificó detalles sobre la capacitación ni su cronograma, más allá de decir que la capacitación tenía como objetivo ayudar a los funcionarios consulares a descartar a los solicitantes que se consideraran propensos a depender de los beneficios públicos de EU y garantizar una evaluación de los solicitantes de visa “integral y consistente”.

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FGR