¿Quién es Victoria Anne Cranmer, la niñera detenida por abusar de un menor de edad?

Victoria Anne Cranmer fue acusada por cometer agresión sexual en contra de un menor de edad, así como por fabricar material de abuso sexual infantil y posesión del mismo.

El Departamento Correccional del Condado de Ocean, Nueva Jersey, Estados Unidos, informó que Victoria Anne Cranmer fue señalada por abuso a un menor de edad, por lo que fue trasladada a la prisión de dicho condado.

Tras ser detenida el 8 de julio, Cranmer es acusada de agresión sexual en segundo grado, fabricación de material de abuso sexual infantil en segundo grado, poner en peligro a un menor en tercer grado, y posesión de material de abuso sexual infantil en tercer grado.

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Cargos que enfrenta Victoria Anne Cranmer ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Victoria Anne Cranmer?

Victoria Anne Cranmer era una niñera de 25 años de edad, que residía en Little Egg Harbor y que actualmente se encuentra enfrentando cargos por abuso sexual infantil.

De acuerdo con la información que se conoce, la prueba del delito es un video de 14 segundos en el que un menor de 2 años de edad aparece tocando los genitales de la acusada en un baño, y este video fue tomado por la joven de 25 años de edad.

Victoria Anne Cranmer residía con una mujer que le regaló un teléfono celular y pagaba el servicio de telefonía de este, y después de ser desalojada de la residencia, la mujer pidió el celular de regreso a la ahora acusada.

Victoria Anne Cranmer ı Foto: Redes Sociales

Fue por esto que la mujer descubrió un video que se encontraba en la cuenta de Snapchat de Cranmer; que estaba en el teléfono, en el que aparecía un menor de edad tocándole los genitales mientras la niñera se reía.

Este video fue grabado en el baño de la mujer que presentó la denuncia, y esta logró reconocer a Cranmer por los tatuajes y su voz, por lo que decidió guardar el video antes de bloquear el acceso de la cuenta.

La mujer identificada como señora P. es la madre de dos menores de edad, y declaró que el menor que aparecía en el video comenzó a cambiar su comportamiento luego de ser cuidado por Victoria Anne Cranmer, de acuerdo con medios locales.

Cranmer permanece detenida sin derecho a fianza, pues luego de ejecutar una orden de registro, las autoridades encontraron varios vídeos de Snapchat en su teléfono en los que aparecían Cranmer y el menor de edad.

25-year-old woman arrested for allegedly s*xually assaulting a young boy and sharing at least one of the videos on Snapchat.



Victoria Anne Cranmer of New Jersey is accused of carrying out the assault on a boy young enough to be in diapers.



The footage was reportedly discovered… pic.twitter.com/AC0I32TU0N — Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2026

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