Trump prepara retiro masivo de visas

La política migratoria de Donald Trump busca endurecer los controles, mientras que ONG denuncian afectaciones al debido proceso y posibles casos raciales.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara la revocación de visas de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros que solicitaron o tramitan asilo en Estados Unidos, informó Associated Press (AP).

De acuerdo con documentos del Departamento de Estado obtenidos por AP y dos funcionarios estadounidenses, la medida podría anunciarse en las próximas semanas y sería la mayor revocación masiva de visas en la historia del país.

La acción contempla visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo. Estos permisos corresponden a viajes de negocios y turismo, y la medida se coordinaría con el Departamento de Seguridad Nacional.

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La revocación no implicaría necesariamente una deportación inmediata. La mayoría de las personas con solicitudes de asilo pendientes conservarían sus casos, pero perderían su condición de viajeros de negocios o turismo.

El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, afirmó en X que el sistema migratorio estadounidense lleva mucho tiempo saturado por solicitudes de asilo que calificó de frívolas.

El Departamento de Estado informó este mes que durante la administración Trump ya revocó más de 175 mil visas.