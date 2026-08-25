Ucrania llama a unidad ante guerra con Rusia

Funcionarios en una ceremonia por el Día de la Independencia en Kiev, ayer.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llamó ayer a la unidad de los ucranianos durante el Día de la Independencia, en medio de una situación que calificó como “realmente difícil” por la guerra iniciada por Rusia. A 35 años de la constitución de Ucrania como Estado independiente tras la caída de la Unión Soviética, afirmó que su país no caerá y alcanzará la paz.

El mandatario sostuvo que la principal fuerza de Ucrania está en el apoyo entre sus ciudadanos y pidió impedir que Rusia rompa ese vínculo. También acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de mantener una visión antigua de Ucrania, como un país que permanecería en silencio y soportaría cualquier situación.

El Tip: Tanto Rusia como Ucrania están intentando, mediante ataques de largo alcance, infligir daños económicos, interrumpir el suministro militar y minar la moral pública.

Volodimir Zelenski rechazó que Kiev tenga que renunciar al Donbás para terminar la guerra y afirmó que Rusia no ha logrado conquistar por completo ese territorio. También acusó a Moscú de no buscar la paz y pidió fortalecer al Ejército ucraniano con suministros y equipo.

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Asimismo, reclamó mayor presión internacional contra el Kremlin y pidió unidad entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y otros países. Consideró necesarias sanciones más severas y apoyo militar para llevar a Moscú a la mesa de negociaciones.

El presidente ucraniano aseguró que Vladimir Putin cometió un error al no considerar la resistencia de la población. Destacó que miles de voluntarios participan en la defensa del país y agradeció a los militares que mantienen el frente.

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También resaltó los avances de la industria de defensa ucraniana y defendió los ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Sobre la defensa antimisiles, reconoció que es uno de los principales puntos débiles de Ucrania y afirmó que sus fuerzas derriban más de 90 por ciento de los drones Shahed.

Amplía cooperación. En tanto, el Reino Unido y Ucrania firmaron en Kiev un acuerdo para desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial destinadas a defensa y seguridad. El pacto permitirá a investigadores británicos acceder a una plataforma ucraniana de datos del campo de batalla.

Los laboratorios Avengers de Ucrania fueron creados a partir de cinco millones de imágenes y utilizan información de cámaras y sensores sobre tanques, artillería, drones y otros objetivos. Los sistemas entrenados con esos datos analizan más de 100 mil videos de drones al mes y pueden identificar cerca de 70 por ciento de los objetivos enemigos en tiempo real.

La cooperación incluye proyectos con cables de fibra óptica usados como sensores y estudios sobre chips de bajo consumo para drones y sistemas autónomos.

Mientras, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que la presión sobre Moscú continuará y pidió a Rusia participar seriamente en las negociaciones de paz. También reclamó restablecer la seguridad en el mar Negro y permitir la salida del grano ucraniano.

La Unión Europea prepara apoyo para la defensa aérea y la infraestructura energética antes del próximo invierno. António Costa reiteró que el bloque respaldará el proceso de adhesión de Ucrania.

A su vez, la subsecretaria general de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, advirtió que la guerra se encuentra en una “peligrosa espiral” y pidió detener los ataques contra zonas pobladas. Según la ONU, julio fue el más letal desde mayo de 2022, con 437 civiles muertos y dos mil 610 heridos. Entre las víctimas hay 17 niños muertos y 166 heridos, la cifra mensual más alta.