Tesoro y Pentágono lanzan amagos a Irán... y a socios

Estados Unidos puso en marcha ayer la Operación Marginado Económico, una ofensiva financiera contra Irán que busca cortar sus fuentes de ingresos, presionar a Teherán y favorecer la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta por la que antes de la guerra circulaba la quinta parte del petróleo comercial en el mundo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la estrategia por orden del presidente Donald Trump y la describió como un “Día D económico”, en referencia al desembarco aliado de la Segunda Guerra Mundial. “Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en marcha la Operación Marginado Económico”, dijo.

Un hombre compra en un mercado local en Teherán, en medio de las sanciones de EU, ayer. ı Foto: Reuters

El Tesoro informó que las medidas se concentran en cinco sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Además, impuso sanciones contra entidades, buques e individuos de Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapur y Suiza. La campaña amplía las sanciones secundarias contra quienes hagan negocios con Teherán.

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El Dato: Estados Unidos apuntó contra ventas de petróleo de Irán mediante un bloqueo que permite exportar mucho menos crudo iraní a compradores internacionales.

BANCOS Y EMPRESAS. Scott Bessent afirmó que quienes faciliten el lavado de dinero para Irán podrían quedar fuera del sistema financiero estadounidense y anticipó una posible sanción contra una institución financiera importante antes de terminar la semana. Explicó que algunas medidas no serán inmediatas para permitir cambios en las relaciones con el país persa.

En tanto, Donald Trump llamó a los líderes mundiales para pedirles que suspendan sus vínculos con Irán, aunque no reveló nombres ni fechas. También señaló al Banco Melli, con sucursales en el Golfo, y sostuvo que “debe ser clausurado y permanecer cerrado”.

La ofensiva se suma a las sanciones del 7 de agosto contra redes acusadas de blanquear cientos de millones de dólares. Entonces fueron señalados Shahr Bank, Titan Exchange, Alps International, ciudadanos iraníes y empresas de Hong Kong, Singapur y Dubái, vinculados por Washington con ingresos petroleros y operaciones con el banco ruso VTB.

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INTIMIDACIÓN BÉLICA. Más tarde, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dejó abierta la posibilidad de ataques contra Irán. Durante una visita a Wisconsin, dijo que el Pentágono no descarta acciones si Teherán provoca al Ejército estadounidense. “Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos”, afirmó el jefe del Pentágono. Añadió que tampoco se descartan acciones en Ormuz o cerca de Irán.

Tras semanas de estancamiento, Estados Unidos no ha logrado controlar el transporte marítimo. Irán exige para reabrir Ormuz levantar el bloqueo naval de EU, retirar sus fuerzas y reparar los daños de la guerra. También conversa con Omán para gestionar la navegación.

Por su parte, Irán incluyó en una lista negra a 45 embarcaciones cisterna que, según sus autoridades, incumplieron sus reglas para cruzar Ormuz. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico advirtió que pueden ser multadas, detenidas o sufrir la confiscación de sus cargamentos.

La lista incluye petroleros y buques para gas natural licuado, gas licuado de petróleo y productos refinados, con naves de ADNOC Logistics and Shipping, Navig8 Tankers, Bahri, Klaveness Ship Management, Stolt Tankers y Sinokor. Cualquier barco que transfiera carga con ellas podría entrar en la lista.

Teherán sostiene que los propietarios deben obtener autorización para cruzar el estrecho y pagar por seguridad y otros servicios. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre el transporte relacionado con Irán y coordina el paso de petroleros para cargar superpetroleros fuera del estrecho de Ormuz.

Asimismo, un petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido frente a Arabia Saudita, a 63 millas náuticas al oeste de Yanbu, en el mar Rojo. Hubo un incendio, pero no víctimas; los hutíes respaldados por Irán no asumieron la responsabilidad.

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LAS RESPUESTAS. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, rechazó la presión y dijo que Estados Unidos no puede impedir que otros países comercien con Teherán. Mientras que el ministro Ali Madanizadeh aseguró que el gobierno está preparado, acusó a Washington de terrorismo económico y dijo que cuenta con un plan de dos años. A su vez, el portavoz Esmail Baqaei advirtió que cualquier escalada tendrá consecuencias; el nuevo jefe de seguridad dijo que respaldar las sanciones podría ser considerado un acto de guerra.

Por su parte, el presidente Masoud Pezeshkian pidió a Washington cambiar su tono durante una reunión con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien participó en la mediación de un memorando de entendimiento entre ambos países en junio. También pidió avanzar por la vía diplomática.

El Tip: China, India, Turquía, Irak y EAU podrían ser los más expuestos a las medidas de EU, según expertos de CNN.

En tanto, el portavoz chino, Lin Jian, advirtió que nuevas sanciones aumentarán las tensiones y afectarán la estabilidad financiera. China es el mayor comprador de petróleo iraní y antes de la guerra importaba más de 80 por ciento de ese crudo.

En Emiratos Árabes Unidos, la semana pasada se suspendieron transacciones financieras y económicas con Irán, lo que puede afectar sus importaciones y su vía hacia otros mercados. Scott Bessent criticó a los países del Golfo que mantienen negocios con Teherán.

Donald Trump volvió a afirmar el lunes que Irán está colapsando por completo, horas antes de la ofensiva financiera. Un día antes dijo haber hablado con el jefe del Ejército paquistaní sobre contactos con Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó la estrategia y felicitó al magnate y al jefe del Tesoro, al considerar que busca elevar el costo para el gobierno iraní y sus colaboradores.