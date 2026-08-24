Estados Unidos mata a dos personas en nuevo ataque a embarcación en el Pacífico

Tras una pausa de más de dos meses, el ejército de Estados Unidos anunció este lunes un nuevo ataque a una embarcación en el océano Pacífico, en el que murieron dos presuntos “narcoterroristas”.

Con esto, la cifra de personas asesinadas asciende a 223 en 67 ataques durante la campaña estadounidense desde el 2 de septiembre de 2025, cuando iniciaron las operaciones militares en el mar Caribe y el Pacífico.

Según el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el ejército ejecutó “un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil que operaba en rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

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Al igual que en la mayoría de sus comunicados, el Comando Sur no presentó pruebas de que la embarcación transportara drogas.

"This operation is a clear and decisive reminder that SOUTHCOM is taking the fight directly to the cartels."



On August 23, under #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan’s direction, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a low-profile vessel… pic.twitter.com/aIw1qn36gd — U.S. Southern Command (@Southcom) August 24, 2026

Este último ataque se produce mientras la administración de Donald Trump busca acuerdos con naciones aliadas para extender su ofensiva a tierra firme en varios países de América Latina. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó durante una visita a Panamá este mes que Colombia, Guatemala y Honduras habían acordado permitir que Estados Unidos realizara operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en sus respectivos territorios.

Guatemala negó haber llegado a tal acuerdo, mientras que Ecuador inició misiones similares con Estados Unidos en marzo.

El Comando Sur señaló en un comunicado aparte que se han llevado a cabo más de 20 operaciones de búsqueda y rescate en total, casi todas ellas sin éxito. Según datos recopilados a partir de las publicaciones del comando en redes sociales, los ataques han dejado 28 supervivientes, de los cuales solo tres fueron rescatados: una persona durante un ataque en marzo, que fue transferida a la Guardia Costera de Costa Rica, y dos heridos que posteriormente fueron repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

Trump ha afirmado que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

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