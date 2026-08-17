Movimiento Ciudadano cierra filas con Grecia Quiroz y anuncia defensa al Movimiento del Sombrero

Jorge Álvarez Máynez, a la derecha, insiste en acercarse a Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz.

Movimiento Ciudadano anunció que respaldará a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, y al Movimiento del Sombrero en Michoacán, frente a lo que Jorge Álvarez Máynez calificó como intentos de la “vieja política” por acotar la organización política relacionada con el legado de Carlos Manzo Rodríguez.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano sostuvo que, tras el asesinato del exalcalde en noviembre de 2025, distintos actores políticos han buscado frenar la participación del Movimiento del Sombrero rumbo a las elecciones de 2027.

“Desde su cobarde asesinato, la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero ”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales, en el que sostuvo que estos grupos tienen temor de que el movimiento participe en los próximos comicios.

“No quieren que compitan en las próximas elecciones, les tienen miedo, pero no están solos”, señaló.

Ante este escenario, aseguró que Movimiento Ciudadano acompañará a Grecia Quiroz y defenderá el legado de Carlos Manzo “en esta lucha por la justicia y la dignidad”.

Michoacán: tú sabes la verdad.



Sabes que quieren apagar el legado de Carlos Manzo. Pero el Movimiento está de pie y listo para seguir luchando. pic.twitter.com/GPA0b0mWQq — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 17, 2026

Movimiento Ciudadano insiste en acercamiento con Grecia Quiroz

No es la primera vez que Movimiento Ciudadano busca acercarse a Grecia Quiroz. El pasado 21 de febrero, durante la Convención de Jóvenes de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez manifestó su solidaridad con el movimiento independiente ante lo que consideró un “acoso sistemático de actores políticos estatales y nacionales”.

El líder emecista también respaldó a la presidenta municipal de Uruapan, a quien le reiteró que ”no están solos” .

“... no están solos en la defensa de la dignidad de las personas de Michoacán, que no están solos frente al acoso sistemático de actores políticos estatales y nacionales que tienen miedo de lo que significan, que tienen miedo de la bandera que enarbolan, y que no han dejado de lastimar a este movimiento de la dignidad en este país”, expresó.

Álvarez Máynez aseveró que, tal como lo indica el nombre, su partido es un movimiento e implica ignorar las diferencias políticas y asumir “posiciones dignas y valientes en los momentos de definición”.

“Estos son momentos de definición, y que en Michoacán esa definición implica un apoyo total al Movimiento del Sombrero y al movimiento de la dignidad de Michoacán”, insistió.

Con información de César Huerta.

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